Podpora nemeckých sociálnych demokratov sa podľa prieskumov zvyšuje

Berlín 14. decembra (TASR) - Sociálni demokrati (SPD) nemeckého kancelára Olafa Scholza si pred spolkovými voľbami, ktoré sa uskutočnia koncom februára budúceho roka, postupne upevňujú pozíciu, pričom získali jeden bod ku svojej 17-percentnej podpore. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy tlačovej agentúry DPA.



Konzervatívni kresťanskí demokrati (CDU) spolu so svojou bavorskou sesterskou stranou CSU zostávajú na čele s 31 percentami, čo je o jeden percentuálny bod menej ako pred týždňom, ukázal prieskum spoločnosti Insa, ktorý sa uskutočnil medzi 9. a 13. decembrom na vzorke 1203 respondentov.



Pred tromi týždňami mal blok CDU/CSU náskok 18 percentuálnych bodov. Tento náskok sa teraz znížil na 14 percentuálnych bodov.



Zelení, jediná strana, ktorá zostala v Scholzovej koaličnej vláde, klesli o jeden percentuálny bod na 11 percent, tvrdí DPA.



Podnikateľsky orientovaní slobodní demokrati (FDP), ktorí začiatkom novembra opustili koalíciu po tom, ako Scholz odvolal lídra FDP Christiana Lindnera z funkcie ministra financií, si polepšili o jeden percentuálny bod na päť percent, čím prekročili hranicu potrebnú na vstup do parlamentu.



O jeden percentuálny bod si polepšila aj krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá dosiahla 20 percent, čím sa umiestnila na druhom mieste za CDU/CSU.



Napriek tejto podpore je podľa DPA nepravdepodobné, že by sa táto strana stala súčasťou vládnej koalície, keďže všetky ostatné strany odmietajú spoluprácu s AfD.



Nová Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW) bola stabilná na úrovni osem percent, zatiaľ čo strana Ľavica klesla o jeden percentuálny bod na tri percentá, a zdá sa, že sa do parlamentu nedostane, dodáva DPA.



Po páde koaličnej vlády má Scholz v pondelok predložiť parlamentu hlasovanie o dôvere, ktoré by mal podľa očakávaní prehrať. Potom požiada prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, aby vypísal predčasné voľby na 23. februára.