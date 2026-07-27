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Podpora vládnej strany Tisza mierne klesla, Fidesz sa stabilizoval
V súčasnosti by Tiszu volilo 57 percent z celkovej populácie.
Autor TASR
Budapešť 27. júla (TASR) - Podpora maďarskej vládnej strany Tisza vedenej premiérom Péterom Magyarom v porovnaní s júnom mierne klesla, pričom opozičný Fidesz dokázal stabilizovať svoju pozíciu. Vyplýva to z výsledkov júlového prieskumu inštitútu Medián zverejnených v pondelok serverom hvg.hu, podľa ktorých však Tiszu stále podporuje dvojtretinová väčšina Maďarov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
V súčasnosti by Tiszu volilo 57 percent z celkovej populácie. Podpora vládnucej strany v júlovom prieskume klesla o 3 až 5 percentuálnych bodov v kategórii, avšak v kategórii rozhodnutých voličov má Tisza stále viac než dvojtretinovú väčšinu.
Fidesz v tomto prieskume zaznamenal oproti júnu nárast na 19 až 23 percentuálnych bodov podpory, pričom táto miera nárastu zodpovedá iba miere tolerancie chyby vo všetkých troch kategóriách respondentov.
Prieskum sa uskutočnil bezprostredne po tom, čo prezident Tamás Sulyok podpísal 17. novelu ústavy, ktorej dôsledkom bolo aj jeho odvolanie z funkcie hlavy štátu, a po tom, čo šachová veľmajsterka Judit Polgárová odmietla výzvu premiéra Magyara kandidovať na prezidentku.
Podľa prieskumu dve tretiny Maďarov označili za znepokojujúce, že sa neuskutočnila Tiszou avizovaná spoločenská diskusia o osobe prezidenta republiky, zatiaľ čo 22 percent označilo za správne, že vládnuca strana rýchlo zareagovala na uvoľnenú funkciu prezidenta.
V súčasnosti by Tiszu volilo 57 percent z celkovej populácie. Podpora vládnucej strany v júlovom prieskume klesla o 3 až 5 percentuálnych bodov v kategórii, avšak v kategórii rozhodnutých voličov má Tisza stále viac než dvojtretinovú väčšinu.
Fidesz v tomto prieskume zaznamenal oproti júnu nárast na 19 až 23 percentuálnych bodov podpory, pričom táto miera nárastu zodpovedá iba miere tolerancie chyby vo všetkých troch kategóriách respondentov.
Prieskum sa uskutočnil bezprostredne po tom, čo prezident Tamás Sulyok podpísal 17. novelu ústavy, ktorej dôsledkom bolo aj jeho odvolanie z funkcie hlavy štátu, a po tom, čo šachová veľmajsterka Judit Polgárová odmietla výzvu premiéra Magyara kandidovať na prezidentku.
Podľa prieskumu dve tretiny Maďarov označili za znepokojujúce, že sa neuskutočnila Tiszou avizovaná spoločenská diskusia o osobe prezidenta republiky, zatiaľ čo 22 percent označilo za správne, že vládnuca strana rýchlo zareagovala na uvoľnenú funkciu prezidenta.