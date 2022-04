Podporovateľa IS uznali za vinného z vraždy zákonodarcu Davida Amessa

Londýn 11. apríla (TASR) - Porota britského súdu zvažovala argumenty v pondelok len 18 minút, kým uznala horlivého podporovateľa teroristickej organizácie Islamský štát (IS) za vinného z dobodania britského zákonodarcu Davida Amessa na smrť. Táto vražda šokovala celú krajinu a spustila výzvy na posilnenie policajnej ochrany politikov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Ali Harbi Ali (26) bol súdom v Londýne uznaný za vinného z vraždy a prípravy teroristických útokov. Alí pobodal skúseného zákonodarcu na smrť vlani v októbri, keď mal v kostole vo východnom Anglicku stretnutie s voličmi svojho volebného obvodu.



Ali, ktorý strávil roky prieskumom terénu a plánovaním možných útokov na zákonodarcov, obhajoval svoje konanie slovami, že Amess si zaslúžil zomrieť, lebo prispel v hlasovaní k schváleniu náletov na Sýriu v rokoch 2014 a 2015.



Ali, Londýnčan somálskeho pôvodu, odmietol obvinenia z vraždy a prípravy teroristických činov.



Pri otvorení súdneho procesu prokurátor Tom Little povedal, že tento prípad "nie je ničím iným než vraždou" vykonanou pod vplyvom "pokrivenej a násilnej ideológie".



"Bola to vražda spáchaná mladým mužom, ktorý roky plánoval presne takýto útok a ktorý bol a je odhodlaným, fanatickým zradikalizovaným islamským teroristom," vyhlásil Little.



Podľa prokurátora si Ali kúpil nôž na útok na Amessa už pred piatimi rokmi a že Ali sa ľsťou dostal na stretnutie s Amessom, keď predstieral, že je jedným z jeho voličov.



Amess (69) bol členom parlamentu od roku 1983. Za mŕtveho bol vyhlásený na mieste činu - po dobodaní.



Prokurátor takisto povedal, že Ali robil prieskum terénu a plánoval útoky na zákonodarcov aj na parlamentnú budovu najmenej od roku 2019.



V rámci prieskumu podnikol výzvedné cesty zamerané na zistenie pracovných a domácich adries dvoch ďalších zákonodarcov, Mikea Freera a člena kabinetu Michaela Govea, dodal prokurátor.



Vražda Amessa otriasla celou Britániou, pretože zákonodarcovia sa často priamo stretávajú s verejnosťou. Stala sa päť rokov po tom, čo krajný pravičiar postrelil a následne pobodal na smrť zákonodarkyňu z Labouristickej strany Jo Coxovú.