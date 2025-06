Podporovatelia exprezidenta Bolsonara protestovali v Sao Paule

Sao Paulo 30. júna (TASR) - V Brazílskom meste Sao Paulo sa v nedeľu konal protest na podporu bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ktorému hrozia desaťročia väzenia za údajný pokus o štátny prevrat. Exprezident vo svojom prejave počas demonštrácie vyhlásil, že je pripravený „zmeniť osud Brazílie“ aj napriek zákazu zastávať verejné funkcie. Podľa odhadov Univerzity v Sao Paule sa na demonštrácii zúčastnilo približne 12.400 ľudí, informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



„Tí, ktorí ma obviňujú, majú možno v rukáve veľa tromfov, ale ja mám na svojej strane tri veci, ktoré oni nemajú - Boha, slobodu a podporu veľkej časti brazílskeho obyvateľstva,“ povedal Bolsonaro na proteste. AFP pripomína, že bývalý prezident od začiatku súdneho konania proti nemu zvolal niekoľko demonštrácií, no účasť na nich postupne klesala.



V nedeľu Bolsonaro hovoril aj o budúcoročných voľbách, a to aj napriek tomu, že má zákaz zastávať verejné funkcie až do roku 2030. Brazílske úrady obvinil, že sú politicky motivované, aby mu zabránili v politickom návrate.



„Dajte mi 50 percent poslancov a senátorov a ja zmením osud Brazílie,“ vyhlásil. „Nie som posadnutý mocou, milujem svoju krajinu... Nepotrebujem byť prezidentom... Ak zostanem čestným predsedom mojej strany, môžeme robiť, čo chcete,“ dodal exprezident.



Guvernér štátu Sao Paulo Tarcísio de Freitas, ktorý je označovaný za možného kandidáta konzervatívcov v budúcoročných prezidentských voľbách, vyjadril v nedeľu Bolsonarovi plnú podporu a nazval ho „najväčším lídrom v histórii“ krajiny.



Bolsonaro čelí obvineniam, že ako člen „zločineckej organizácie“ po svojej tesnej volebnej porážke v roku 2022 plánoval zosadiť svojho ľavicového nástupcu Luiza Inácia Lulu da Silvu.



Podľa obžaloby bol pokus o štátny prevrat neúspešný pre nedostatok podpory zo strany armády. Bolsonaro je tiež obvinený z toho, že vedel o plánoch spáchať atentát na Lulu da Silvu, viceprezidenta Geralda Alckmina a sudcu De Moraesa. V prípade uznania za vinného mu hrozí 40 rokov väzenia. Bolsonaro všetky obvinenia popiera.



Lula da Silva vyhral voľby, ktoré sa konali v októbri 2022. Krátko po jeho nástupe do úradu vtrhli Bolsonarovi podporovatelia 8. januára 2023 v hlavnom meste Brazília do budov Kongresu a najvyššieho súdu, ako aj do prezidentského paláca, kde spôsobili značné škody. Bolsonaro sa v tom čase zdržiaval na Floride.