Podporovatelia Machadovej sa zišli na demonštráciách na jej podporu
Machadová žije na neznámom mieste. Na verejnosti sa neobjavila od 9. januára.
Autor TASR
Caracas 7. decembra (TASR) - Podporovatelia venezuelskej opozičnej líderky Maríe Coriny Machadovej demonštrovali v sobotu vo viacerých mestách po celom svete, aby pred slávnostným odovzdávaním Nobelových cien na budúci týždeň upriamili pozornosť svetovej verejnosti na jej zápas za obnovenie demokracie vo Venezuele. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Podľa organizátorov sa protesty konali vo viac ako 80 mestách, napríklad v Madride, Utrechte, Buenos Aires či Lime vrátane lokalít s komunitou Venezuelčanov.
Tieto zhromaždenia sa konali v kritickom bode zdĺhavej krízy v krajine, keď administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa buduje v Karibiku masívne vojenské zoskupenie a opakovane hrozí útokmi na venezuelské územie. Prezident Nicolás Maduro patrí medzi tých, ktorí v tejto operácii vidia snahu ukončiť jeho zotrvanie pri moci. Opozícia tento dojem posilnila tým, že opätovne oživila svoj prísľub čoskoro prevziať vedenie krajiny.
Machadová získala Nobelovu cenu za mier za svoj zápas o dosiahnutie demokratickej transformácie vo Venezuele, pričom bola označená za ženu „ktorá udržiava plameň demokracie v čoraz väčšej temnote“.
Päťdesiatosemročná Machadová vyhrala primárky opozície a v minuloročných prezidentských voľbách plánovala kandidovať proti Madurovi, no vláda jej účasť zakázala. Nahradil ju bývalý diplomat Edmundo González, ktorý predtým nikdy nekandidoval.
Obdobie pred voľbami 28. júla 2024 sprevádzali rozsiahle represie vrátane vyraďovania kandidátov, zatýkania a porušovania ľudských práv. Represie sa ešte vystupňovali po tom, čo Národná volebná rada zložená z Madurových lojalistov vyhlásila jeho víťazstvo napriek presvedčivým dôkazom o opaku.
González vlani požiadal o azyl v Španielsku po tom, čo venezuelský súd vydal zatykač na jeho osobu.
Machadová žije na neznámom mieste. Na verejnosti sa neobjavila od 9. januára, keď ju krátko zadržali po tom, čo sa pridala k podporovateľom na proteste v Caracase, ktorý napokon prilákal menej ľudí, než opozícia očakávala. Nasledujúci deň Maduro zložil prísahu na svoj tretí šesťročný mandát.
