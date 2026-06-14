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Podporovatelia Sáncheza protestovali proti Fujimoriovej náskoku
Po sčítaní 98,5 percenta hlasov delila oboch kandidátov len desatina percentuálneho bodu.
Autor TASR
Lima 14. júna (TASR) - Stovky podporovateľov peruánskeho ľavicového prezidentského kandidáta Roberta Sáncheza v sobotu protestovali v Lime, keďže predbežné výsledky prezidentských volieb naznačovali mierny náskok jeho pravicovej súperky Keiko Fujimoriovej. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Po sčítaní 98,5 percenta hlasov delila oboch kandidátov len desatina percentuálneho bodu. Sánchez preto už v piatok navrhol Fujimoriovej, aby spoločne požiadali o prepočítanie hlasov. Poukázal pri tom na údajné nezrovnalosti pri hlasovaní v hlavnom meste a pri hlasovaní zo zahraničia.
Podporovatelia Sáncheza sa v sobotu zhromaždili v centre Limy, skandovali slová „za spravodlivosť a dôstojnosť, Fujimoriová už nikdy viac“ a pochodovali k sídlu Národnej volebnej komisie. „Víťazom je tu Roberto Sánchez a budeme od tejto volebnej komisie požadovať, aby rešpektovala vôľu ľudu,“ povedal pre agentúru AFP jeden z miestnych obyvateľov.
Po sčítaní viac ako 18 miliónov hlasov viedla Fujimoriová nad Sánchezom o približne 18.500 hlasov. Sčítavanie hlasov sa už dostalo do záverečnej fázy, keď volebné orgány preverujú sporné hlasovacie lístky a námietky podané na volebných súdoch. Podľa šéfa volebného úradu nemusí byť konečný výsledok známy ešte ďalšie dva týždne.
Mnohí voliči v krajine dúfajú, že voľby ukončia politický nepokoj v Peru, pričom viaceré hlavy štátu boli uväznené, zosadené či obžalované. Nový prezident bude v poradí deviatym lídrom za posledných desať rokov.
Po sčítaní 98,5 percenta hlasov delila oboch kandidátov len desatina percentuálneho bodu. Sánchez preto už v piatok navrhol Fujimoriovej, aby spoločne požiadali o prepočítanie hlasov. Poukázal pri tom na údajné nezrovnalosti pri hlasovaní v hlavnom meste a pri hlasovaní zo zahraničia.
Podporovatelia Sáncheza sa v sobotu zhromaždili v centre Limy, skandovali slová „za spravodlivosť a dôstojnosť, Fujimoriová už nikdy viac“ a pochodovali k sídlu Národnej volebnej komisie. „Víťazom je tu Roberto Sánchez a budeme od tejto volebnej komisie požadovať, aby rešpektovala vôľu ľudu,“ povedal pre agentúru AFP jeden z miestnych obyvateľov.
Po sčítaní viac ako 18 miliónov hlasov viedla Fujimoriová nad Sánchezom o približne 18.500 hlasov. Sčítavanie hlasov sa už dostalo do záverečnej fázy, keď volebné orgány preverujú sporné hlasovacie lístky a námietky podané na volebných súdoch. Podľa šéfa volebného úradu nemusí byť konečný výsledok známy ešte ďalšie dva týždne.
Mnohí voliči v krajine dúfajú, že voľby ukončia politický nepokoj v Peru, pričom viaceré hlavy štátu boli uväznené, zosadené či obžalované. Nový prezident bude v poradí deviatym lídrom za posledných desať rokov.