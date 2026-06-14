Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. jún 2026Meniny má Vasil
< sekcia Zahraničie

Podporovatelia Sáncheza protestovali proti Fujimoriovej náskoku

.
Na snímke protest v Lime. Foto: TASR/AP

Po sčítaní 98,5 percenta hlasov delila oboch kandidátov len desatina percentuálneho bodu.

Autor TASR
Lima 14. júna (TASR) - Stovky podporovateľov peruánskeho ľavicového prezidentského kandidáta Roberta Sáncheza v sobotu protestovali v Lime, keďže predbežné výsledky prezidentských volieb naznačovali mierny náskok jeho pravicovej súperky Keiko Fujimoriovej. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Po sčítaní 98,5 percenta hlasov delila oboch kandidátov len desatina percentuálneho bodu. Sánchez preto už v piatok navrhol Fujimoriovej, aby spoločne požiadali o prepočítanie hlasov. Poukázal pri tom na údajné nezrovnalosti pri hlasovaní v hlavnom meste a pri hlasovaní zo zahraničia.

Podporovatelia Sáncheza sa v sobotu zhromaždili v centre Limy, skandovali slová „za spravodlivosť a dôstojnosť, Fujimoriová už nikdy viac“ a pochodovali k sídlu Národnej volebnej komisie. „Víťazom je tu Roberto Sánchez a budeme od tejto volebnej komisie požadovať, aby rešpektovala vôľu ľudu,“ povedal pre agentúru AFP jeden z miestnych obyvateľov.

Po sčítaní viac ako 18 miliónov hlasov viedla Fujimoriová nad Sánchezom o približne 18.500 hlasov. Sčítavanie hlasov sa už dostalo do záverečnej fázy, keď volebné orgány preverujú sporné hlasovacie lístky a námietky podané na volebných súdoch. Podľa šéfa volebného úradu nemusí byť konečný výsledok známy ešte ďalšie dva týždne.

Mnohí voliči v krajine dúfajú, že voľby ukončia politický nepokoj v Peru, pričom viaceré hlavy štátu boli uväznené, zosadené či obžalované. Nový prezident bude v poradí deviatym lídrom za posledných desať rokov.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Poznáte tieto dovolenkové destinácie?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Víkend zamieša karty, potom nás poteší slnko

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach

Premiér: Uvažujeme o zrušení transakčnej dane