Podporu Poľsku prejavili po dopade rakiet aj pobaltské krajiny

Vilnius/Riga/Tallinn 15. novembra (TASR) - Na medializované správy, že ruské rakety zasiahli v utorok Poľsko, členskú krajinu NATO, a usmrtili dve osoby, reagovali aj lídri troch pobaltských krajín. Medzi vôbec prvými zahraničnými politikmi sa veľmi vyjadril lotyšský minister Artis Pabriks, pričom Poľsku vyslovil úprimnú sústrasť a z činu jednoznačne obvinil Rusko.



"Úprimnú sústrasť našim poľským bratom v zbrani. Zločinecký ruský režim odpálil rakety, ktoré necielili len na ukrajinských civilistov, ale dopadli aj na územie NATO v Poľsku. Lotyšsko plne stojí za našimi poľskými priateľmi a tento zločin odsudzuje," napísal Pabriks na Twitteri v príspevku, ktorý cituje denník The Guardian.



Susedné Estónsko vyjadrilo v súvislosti s incidentom znepokojenie a prejavilo tiež solidaritu s Poľskom.



"Najnovšie správy z Poľska sú najväčšmi znepokojivé. Sme v úzkom kontakte s Poľskom a ďalšími spojencami (členskými krajinami NATO). Estónsko je pripravené brániť každý centimeter územia NATO. Sme plne solidárni s naším blízkym spojencom Poľskom," uviedlo na Twitteri estónske ministerstvo zahraničných vecí.



Poľsku vyjadrila podporu i Litva. Tamojší prezident Gitanas Nauséda na Twitteri napísal, že čo sa týka správ o "prinajmenšom dvoch výbuchoch v Poľsku", Litva je v úzkom kontakte s Varšavou, ktorej zároveň vyjadril plnú podporu. "Každý centimeter územia NATO treba brániť!" dodal.



Podľa medializovaných informácií dopadli v utorok zrejme ruské rakety do areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva v Przewodówe na východe Poľska, ktoré je členskou krajinou NATO. Poľské orgány preverujú rôzne verzie incidentu vrátane toho, že došlo k výbuchu bojovej rakety. Vrcholní predstavitelia Poľska sa zišli na mimoriadnom zasadnutí v súvislosti so vzniknutou "krízovou situáciou".



Podporu Poľsku už okrem zmienených vyjadrili viacerí slovenskí aj svetoví predstavitelia vrátane premiéra SR a ČR Eduarda Hegera a Petra Fialu.