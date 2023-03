Podpredseda EK Schinas: Vagnerovci v Afrike pomáhajú migračnej kríze

Štrasburg/Rím 14. marca (TASR) - Podpredseda Európskej komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v utorok povedal, že činnosť ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny prispieva k migračnej kríze. Odpovedal tak na otázku, či zdieľa obavy talianskej vlády, že operácie vagnerovcov v Afrike poháňajú migrantov smerom do Talianska a Európy. TASR informuje podľa agentúry ANSA.



"Migráciu zapríčiňuje fakt, že v krajinách pôvodu a tranzitu nie sú podmienky pre dobrý život, a treba ich tam vytvoriť, zlepšiť. A treba zaistiť, aby obyvatelia prestali zverovať svoje životy do rúk prevádzačov," povedal v Štrasburgu eurokomisár Schinas.



"Pokiaľ ide o vagnerovcov, tí migrácii pomáhajú. Príčinou migrácie je to, že ľudia utekajú pred vojnami a prenasledovaním alebo utekajú za lepším životom," vyhlásil.



Súčasnú veľkú vlnu migrácie v pondelok taliansky minister obrany Guido Crosetto a minister zahraničných vecí Antonio Tajani pripísali činnosti vagnerovcov v Afrike.



Minister obrany Crosetto obvinil ruských žoldnierov, že v rámci "hybridnej vojny" povzbudzujú migráciu v afrických krajinách, kde pôsobia. Ide napríklad o Mali, Stredoafrickú republiku, Sudán a Líbyu.