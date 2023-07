podpredseda EK Timmermans chce kandidovať za premiéra Holandska

Amsterdam 20. júla (TASR) - Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans sa chce v novembrových holandských voľbách uchádzať o post premiéra ako líder spoločnej kandidátky svojej Strany práce a Zelených.



V prípade potvrdenia svojej kandidatúry plánuje zanechať aj funkciu v EK. Timmermans to vo štvrtok povedal holandskej stanici NOS, píše agentúra DPA.



Zmienené dve strany začiatkom týždňa ohlásili, že v predčasných parlamentných voľbách budú prvýkrát kandidovať spoločne. Timmermans je považovaný za favorita na lídra spoločnej kandidátky.



Konečné rozhodnutie o tom, kto ich do volieb povedie, majú tieto strany oznámiť v auguste. Ak sa stane Timmermans lídrom kandidátky, mal by vtedy odísť aj z Európskej komisie.



Počas takmer desaťročného pôsobenia v Bruseli bol Timmermans okrem iného zodpovedný za politiku EÚ na zmiernenie dôsledkov klimatických zmien, ako aj za dodržiavanie princípov právneho štátu a základných práv v jednotlivých členských krajinách EÚ.



Predtým, ako sa v roku 2014 stal prvým podpredsedom EK, bol dva roky holandským ministrom zahraničných vecí.



Predošlá holandská stredopravicová vláda sa začiatkom júla nečakane rozpadla pre nezhody v oblasti azylovej politiky. Premiér Mark Rutte navrhoval sprísnenie pravidiel azylovej a migračnej politiky s cieľom obmedziť počet cudzincov prichádzajúcich do krajiny, s čím niektorí koaliční partneri nesúhlasili.



Rutte minulý týždeň oznámil, že predčasné parlamentné voľby sa budú konať 22. novembra. Jeho kabinet bude dovtedy pôsobiť ako úradnícka vláda. Samotný Rutte sa o znovuzvolenie už uchádzať nebude a po voľbách odíde z politiky.