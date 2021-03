Podpredseda Európskej komisie pripustil chyby v očkovacej stratégii EÚ

Brusel 14. marca (TASR) - Podpredseda Európskej komisie (EK) Frans Timmermans v nedeľu v rozhovore pre nemecký denník Der Tagesspiegel pripustil, že v rámci stratégie očkovania proti koronavírusu v Európskej únii došlo k niekoľkým chybám.



"Je pravda, že pri objednávaní vakcín došlo k chybám v Bruseli aj v členských štátoch," uviedol Timmermans.



Povedal, že je pripravený zhodnotiť situáciu na konci pandémie. "A potom uvidíme, čo sme urobili zle a čo dobre," zhodnotil. Najskôr je však podľa jeho slov potrebné zabezpečiť, aby "bola celá Európa zaočkovaná".



Európsky prístup je "tiež v záujme bohatších členských štátov", ako je Nemecko, dodala predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v rozhovore.



Európska komisia sa stala terčom kritiky v súvislosti so stratégiou očkovania. Distribúciu dávok vakcín farmaceutickými spoločnosťami do jednotlivých členských štátov považujú niektoré národné vlády krajín EÚ za nespravodlivú.



Cieľ, ktorý eurokomisia stanovila pre členské štáty EÚ, je zaočkovať do konca leta 70 percent dospelej populácie, čo má zaistiť kolektívnu imunitu a skoncovať s koronakrízou.