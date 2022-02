Schinas varuje pred možným prílevom utečencov z Ukrajiny

Berlín 18. februára (TASR) - Podpredseda Európskej komisie Margaritis Schinas tvrdí, že ak sa kríza okolo Ukrajiny ešte viac vyhrotí, tak EÚ pravdepodobne zažije prílev utečencov. Podľa odhadov by do Únie mohlo prísť od 20.000 až do vyše milióna utečencov z Ukrajiny, uviedol Schinas v rozhovore pre nemecký denník Die Welt.



Podpredseda EK upozornil aj na skutočnosť, že okrem týchto potenciálnych utečencov žije na Ukrajine aj približne 20.000 občanov krajín EÚ, ktorí by mohli potrebovať pomoc s evakuáciou. Schinas zároveň uviedol, že EÚ je pripravená pomôcť s Ukrajine riešením núdzových situácii a zmobilizovať aj značnú humanitárnu pomoc.



Napätie medzi Moskvou a Západom v posledných týždňoch narastá. Rusko zhromaždilo pri svojich hraniciach s Ukrajinou desaťtisíce vojakov a vyvolalo tak obavy medzinárodného spoločenstva z možnej invázie na Ukrajinu. Moskva takéto obvinenia popiera.