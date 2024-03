Podpredsedníčkou Republikánskeho výboru bude Trumpova nevesta Lara

Houston 9. marca (TASR) - Republikánsky národný výbor (RNC) si v piatok zvolil do svojich vedúcich postov spojencov amerického exprezidenta Donalda Trumpa vrátane jeho nevesty Lary. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Trump (77), predpokladaný nominant republikánov do novembrových prezidentských volieb, ešte vo februári predložil zoznam kandidátov so zámerom zmeniť vedenie RNC. Tento orgán je zodpovedný za zhromažďovanie finančných prostriedkov pre republikánskych kandidátov a rozdeľovanie peňazí na účely volieb.



Predsedom RNC sa po piatkovom hlasovaní 168 členov orgánu v texaskom Houstone stal Michael Whatley, líder Republikánskej strany v štáte Severná Karolína. Post podpredsedníčky pripadol Lare Trumpovej, neveste bývalého prezidenta USA a za riaditeľa bol zvolený hlavný poradca Trumpovej prezidentskej kampane Chris LaCivita.



"Táto trojica je veľmi talentovaná, skúsená v boji a inteligentná," uviedol Trump vo vyhlásení. Laru opísal ako mimoriadne talentovanú rečníčku, ktorá je "oddaná všetkému, čo predstavuje MAGA" - odkaz na jeho slogan "Make America Great Again" (Urobme Ameriku opäť veľkou).



Podľa zvoleného predsedu RNC Whatleyho sa bude tento orgán usilovať o zvolenie Donalda Trumpa za 47. prezidenta USA. "V každom štáte budeme neúnavne pracovať na tom, aby bolo ľahké voliť a ťažké podvádzať," uviedol.



Lara Trumpová, ktorá je vydatá za Erica Trumpa, vyhlásila, že republikáni majú v novembrových voľbách jediný cieľ - víťazstvo. Vyjadrila tiež presvedčenie, že v nich pôjde o viac ako o súboj pravice a ľavice alebo republikánov a demokratov. "Ide o zápas dobra so zlom," dodala.



Trump sa má v marci postaviť pred súd vo Washingtone za sprisahanie s cieľom zvrátiť výsledky prezidentských volieb z decembra 2020, ktorých víťazom sa stal jeho súper a demokrat Joe Biden.



Whatley Trumpa vo falošných tvrdeniach o údajnom "masívnom podvode" v predošlých voľbách otvorene podporoval, dodáva AFP.



Exprezident USA čelí aj obvineniu z vydierania v štáte Georgia - ide o prípad, keď sa údajne pokúšal zvrátiť výsledky prezidentských volieb v tomto južnom štáte.



Lara Trumpová v tejto súvislosti tvrdila, že platenie jeho účtov za právne služby je "vo veľkom záujme" republikánskych voličov.