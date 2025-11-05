< sekcia Zahraničie
Podpredsedu hlavnej opozičnej strany v Tanzánii obvinili z terorizmu
Autor TASR
Nairobi 5. novembra (TASR) - Podpredseda hlavnej tanzánijskej opozičnej strany Chadema, John Heche, bol obvinený z terorizmu. Informovala o tom v utorok samotná strana v príspevku na sociálnej sieti s tým, že jej podpredsedu zadržala polícia. Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, čo krajinou otriasli násilné povolebné nepokoje, ktoré si podľa správ vyžiadali stovky mŕtvych, píše TASR podľa agentúry AFP.
Chadema v utorok neskoro večer v príspevku na platforme X uviedla, že Heche, ktorého zatkli 22. októbra, bol obvinený z „teroristických činov“. Strana dodala, že polícia Hecheho previezla z hlavného mesta Dodoma do pobrežnej oblasti Kinodoni.
Odmietol podať vyhlásenie, no podľa strany „toto právo využije ihneď po predvedení pred súd“. Nie je jasné, či a kedy sa postaví pred súd.
Strana ďalej uviedla, že nemá žiadne informácie o tom, kde sa jej podpredseda momentálne nachádza.
Líder strany Tundu Lissu je v súčasnosti vo väzení a čelí obvineniu z vlastizrady, pretože vyzval na volebné reformy. Kandidáta tejto druhej najväčšej opozičnej strany z volieb vylúčili z „formálnych dôvodov“. Hrozí mu trest smrti.
Podľa oficiálnych výsledkov v minulotýždňových voľbách so ziskom takmer 98 percent hlasov zvíťazila prezidentka Samia Suluhu Hassanová. Opozícia však toto hlasovanie označila za podvod: viacerí jej poprední predstavitelia boli totiž pred voľbami uväznení alebo im znemožnili kandidovať.
V deň konania volieb vypukol naprieč krajinou chaos. Davy demonštrantov zaplavili ulice Dar es Salaamu a iných miest, strhávali prezidentkine plagáty a útočili na políciu a volebné miestnosti. Vláda reagovala vypnutím internetu a vyhlásením výnimočného stavu. Podľa opozície počas protestov po zásahoch bezpečnostných síl zahynuli stovky účastníkov.
Tamojšie úrady v utorok čiastočne zrušili zavedené obmedzenia vrátane zákazu vychádzania a blokovania internetu.
