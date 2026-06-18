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Mierové memorandum medzi USA a Iránom: Čo presne obsahuje?
Mierne upravené znenie memoranda publikovala na svojom webe televízia CNN, odkiaľ ho prevzala TASR.
Autor TASR
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Washington/Teherán 18. júna (TASR) - Prezidenti Spojených štátov a Iránu - Donald Trump a Masúd Pezeškiján - podpísali na diaľku memorandum o porozumení, ktorého cieľom je ukončiť vojnu rozpútanú útokmi na iránske územie 28. februára. O podpise memoranda informovali obe strany v noci na štvrtok. Memorandum pozostáva zo 14 bodov a jeho text zverejnila Trumpova administratíva. Mierne upravené znenie memoranda publikovala na svojom webe televízia CNN, odkiaľ ho prevzala TASR.
1. Iránska islamská republika a Spojené štáty americké spolu so svojimi spojencami zapojenými do súčasnej vojny vyhlasujú podpisom tohto memoranda o porozumení okamžité a trvalé ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu a zaväzujú sa, že odteraz proti sebe nepodniknú žiadne vojenské opatrenia a zdržia sa hrozby silou alebo použitia sily. Konečná dohoda potvrdí ustanovenia tohto aj ostatných článkov.
2. Iránska islamská republika a Spojené štáty americké sa zaväzujú rešpektovať vzájomnú suverenitu a územnú celistvosť a zdržať sa zasahovania do vnútorných záležitostí druhej strany.
3. Iránska islamská republika a Spojené štáty americké sa zaväzujú rokovať o konečnej dohode a dosiahnuť ju najneskôr do 60 dní, s možnosťou predĺženia tejto lehoty na základe vzájomnej dohody.
4. Bezprostredne po podpísaní tohto memoranda o porozumení Spojené štáty americké zrušia námornú blokádu a všetky prekážky voči Iránskej islamskej republike a najneskôr do 30 dní obnovia lodnú dopravu v plnom rozsahu. Objem lodnej dopravy súvisiacej s Iránom bude zodpovedať úrovni spred vojny. Spojené štáty sa zároveň zaväzujú stiahnuť svoje sily z okolitých oblastí do 30 dní po uzavretí konečnej dohody.
5. Po podpísaní tohto memoranda o porozumení Iránska islamská republika okamžite prijme opatrenia na obnovenie pohybu obchodných lodí medzi Perzským zálivom a Ománskym morom v oboch smeroch tak, aby sa do 30 dní vrátil na úroveň spred vojny, pričom zohľadní potrebu odstránenia technických prekážok a zneškodnenia mín zo strany Iránu.
6. Spojené štáty americké sa s regionálnymi partnermi zaväzujú vypracovať komplexný plán obnovy a hospodárskeho rozvoja Iránskej islamskej republiky schválený oboma stranami, pričom zabezpečia financovanie vo výške najmenej 300 miliárd dolárov. Mechanizmus realizácie tohto plánu ako súčasť konečnej dohody bude vypracovaný do 60 dní. Všetky požadované licencie, výnimky a povolenia potrebné na súvisiace finančné transakcie udelia Spojené štáty americké.
7. Spojené štáty sa zaväzujú ukončiť podľa harmonogramu, ktorý bude dohodnutý v rámci konečnej dohody, všetky druhy sankcií uvalených na Iránsku islamskú republiku vrátane rezolúcií Bezpečnostnej rady (BR) OSN, rozhodnutí Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a všetkých jednostranných amerických sankcií, primárnych aj sekundárnych.
8. Iránska islamská republika znova potvrdzuje, že nebude získavať ani vyvíjať jadrové zbrane. Spojené štáty americké a Iránska islamská republika sa dohodli na tom, že vyriešia, ako sa bude zaobchádzať so zásobami obohateného jadrového materiálu prostredníctvom mechanizmu, na ktorom sa vzájomne dohodnú, a to v súlade s harmonogramom uvedenom v siedmom odseku, pričom minimom bude zníženie obohatenia uránu priamo na mieste pod dohľadom MAAE. Obe strany sa tiež dohodli, že budú rokovať o otázke obohacovania uránu a o ďalších dohodnutých záležitostiach súvisiacich s jadrovými potrebami Iránskej islamskej republiky, a to na základe uspokojivého rámca dohodnutého v konečnej dohode.
9. Iránska islamská republika a Spojené štáty sa dohodli, že do uzavretia konečnej dohody zachovajú status quo. Irán ponechá svoj jadrový program v súčasnej podobe a Spojené štáty neuvalia na Irán nové sankcie ani neposilnia svoje vojenské sily v regióne.
10. Spojené štáty sa zaväzujú, že bezprostredne po podpise tohto memoranda a až do zrušenia sankcií vydá americké ministerstvo financií výnimky umožňujúce vývoz iránskej ropy, petrochemických výrobkov a ich derivátov, ako aj výnimky na poskytovanie všetkých súvisiacich služieb vrátane bankovníctva, poistenia, dopravy a podobne.
11. Spojené štáty sa zaväzujú, že vzhľadom na pokrok v rokovaniach smerom ku konečnej dohode budú zmrazené alebo obmedzené finančné prostriedky a aktíva Iránskej islamskej republiky uvoľnené a plne sprístupnené. Tieto prostriedky, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na hlavnom účte alebo boli prevedené, budú použité na platby beneficientom určeným centrálnou bankou Iránskej islamskej republiky a budú pre nich plne dostupné. Spojené štáty sa zaväzujú vydať všetky potrebné povolenia a licencie.
12. Iránska islamská republika a Spojené štáty sa dohodli na vytvorení implementačného mechanizmu na monitoring úspešného uplatňovania tohto memoranda o porozumení a dodržiavania budúcej konečnej dohody.
13. Po podpise tohto memoranda o porozumení a za podmienky začatia implementácie odsekov 1, 4, 5, 10 a 11 tohto memoranda a pokračujúcej implementácie týchto opatrení začnú Spojené štáty americké a Iránska islamská republika rokovania ohľadom konečnej dohody týkajúce sa výlučne ďalších odsekov.
14. Konečná dohoda bude schválená prostredníctvom záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.
1. Iránska islamská republika a Spojené štáty americké spolu so svojimi spojencami zapojenými do súčasnej vojny vyhlasujú podpisom tohto memoranda o porozumení okamžité a trvalé ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu a zaväzujú sa, že odteraz proti sebe nepodniknú žiadne vojenské opatrenia a zdržia sa hrozby silou alebo použitia sily. Konečná dohoda potvrdí ustanovenia tohto aj ostatných článkov.
2. Iránska islamská republika a Spojené štáty americké sa zaväzujú rešpektovať vzájomnú suverenitu a územnú celistvosť a zdržať sa zasahovania do vnútorných záležitostí druhej strany.
3. Iránska islamská republika a Spojené štáty americké sa zaväzujú rokovať o konečnej dohode a dosiahnuť ju najneskôr do 60 dní, s možnosťou predĺženia tejto lehoty na základe vzájomnej dohody.
4. Bezprostredne po podpísaní tohto memoranda o porozumení Spojené štáty americké zrušia námornú blokádu a všetky prekážky voči Iránskej islamskej republike a najneskôr do 30 dní obnovia lodnú dopravu v plnom rozsahu. Objem lodnej dopravy súvisiacej s Iránom bude zodpovedať úrovni spred vojny. Spojené štáty sa zároveň zaväzujú stiahnuť svoje sily z okolitých oblastí do 30 dní po uzavretí konečnej dohody.
5. Po podpísaní tohto memoranda o porozumení Iránska islamská republika okamžite prijme opatrenia na obnovenie pohybu obchodných lodí medzi Perzským zálivom a Ománskym morom v oboch smeroch tak, aby sa do 30 dní vrátil na úroveň spred vojny, pričom zohľadní potrebu odstránenia technických prekážok a zneškodnenia mín zo strany Iránu.
6. Spojené štáty americké sa s regionálnymi partnermi zaväzujú vypracovať komplexný plán obnovy a hospodárskeho rozvoja Iránskej islamskej republiky schválený oboma stranami, pričom zabezpečia financovanie vo výške najmenej 300 miliárd dolárov. Mechanizmus realizácie tohto plánu ako súčasť konečnej dohody bude vypracovaný do 60 dní. Všetky požadované licencie, výnimky a povolenia potrebné na súvisiace finančné transakcie udelia Spojené štáty americké.
7. Spojené štáty sa zaväzujú ukončiť podľa harmonogramu, ktorý bude dohodnutý v rámci konečnej dohody, všetky druhy sankcií uvalených na Iránsku islamskú republiku vrátane rezolúcií Bezpečnostnej rady (BR) OSN, rozhodnutí Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a všetkých jednostranných amerických sankcií, primárnych aj sekundárnych.
8. Iránska islamská republika znova potvrdzuje, že nebude získavať ani vyvíjať jadrové zbrane. Spojené štáty americké a Iránska islamská republika sa dohodli na tom, že vyriešia, ako sa bude zaobchádzať so zásobami obohateného jadrového materiálu prostredníctvom mechanizmu, na ktorom sa vzájomne dohodnú, a to v súlade s harmonogramom uvedenom v siedmom odseku, pričom minimom bude zníženie obohatenia uránu priamo na mieste pod dohľadom MAAE. Obe strany sa tiež dohodli, že budú rokovať o otázke obohacovania uránu a o ďalších dohodnutých záležitostiach súvisiacich s jadrovými potrebami Iránskej islamskej republiky, a to na základe uspokojivého rámca dohodnutého v konečnej dohode.
9. Iránska islamská republika a Spojené štáty sa dohodli, že do uzavretia konečnej dohody zachovajú status quo. Irán ponechá svoj jadrový program v súčasnej podobe a Spojené štáty neuvalia na Irán nové sankcie ani neposilnia svoje vojenské sily v regióne.
10. Spojené štáty sa zaväzujú, že bezprostredne po podpise tohto memoranda a až do zrušenia sankcií vydá americké ministerstvo financií výnimky umožňujúce vývoz iránskej ropy, petrochemických výrobkov a ich derivátov, ako aj výnimky na poskytovanie všetkých súvisiacich služieb vrátane bankovníctva, poistenia, dopravy a podobne.
11. Spojené štáty sa zaväzujú, že vzhľadom na pokrok v rokovaniach smerom ku konečnej dohode budú zmrazené alebo obmedzené finančné prostriedky a aktíva Iránskej islamskej republiky uvoľnené a plne sprístupnené. Tieto prostriedky, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na hlavnom účte alebo boli prevedené, budú použité na platby beneficientom určeným centrálnou bankou Iránskej islamskej republiky a budú pre nich plne dostupné. Spojené štáty sa zaväzujú vydať všetky potrebné povolenia a licencie.
12. Iránska islamská republika a Spojené štáty sa dohodli na vytvorení implementačného mechanizmu na monitoring úspešného uplatňovania tohto memoranda o porozumení a dodržiavania budúcej konečnej dohody.
13. Po podpise tohto memoranda o porozumení a za podmienky začatia implementácie odsekov 1, 4, 5, 10 a 11 tohto memoranda a pokračujúcej implementácie týchto opatrení začnú Spojené štáty americké a Iránska islamská republika rokovania ohľadom konečnej dohody týkajúce sa výlučne ďalších odsekov.
14. Konečná dohoda bude schválená prostredníctvom záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.