Podujatia v rámci Trumpovej kampane sú odložené alebo budú online

Washington 2. októbra (TASR) - Dosiaľ naplánované podujatia v rámci predvolebnej kampane za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa boli odložené alebo sa uskutočnia online. Oznámil to v piatok Trumpov štáb, na ktorý sa odvolala agentúra DPA.



Všetky hromadné akcie spojené s predvolebnou kampaňou boli odložené po tom, čo Trumpovi a jeho manželke diagnostikovali infekciu koronavírusom SARS-CoV-2.



Predtým avizované podujatia za účasti členov Trumpovej rodiny sú tiež dočasne odložené.



Trumpov štáb dodal, že "všetky ďalšie podujatia v rámci kampane sa budú posudzovať od prípadu k prípadu". Informácia o nich sa objaví v najbližších dňoch.



Viceprezident USA Mike Pence, ktorého test na koronavírus SARS-CoV-2 mal negatívny výsledok, bude pokračovať v predvolebnej kampani.



Trumpov súper v prezidentských voľbách, kandidát Demokratickej strany Joe Biden, tiež pokračuje v kampani. Jeho tím potvrdil, že v piatok sa zúčastní na stretnutiach s voličmi v štáte Michigan. Očakáva sa, že tam predstaví svoj ekonomický program.



Biden mal negatívny test na koronavírus nového typu. Podstúpil ho po tom, ako nákazu koronavírusom SARS-CoV-2 potvrdili jeho volebnému súperovi Trumpovi a jeho manželke Melanii.



Biden v stredu s Trumpom absolvoval prvú televíznu debatu, pričom na pódiu strávili viac ako 90 minút. Kým boli spoločne na pódiu, ani jeden z nich nemal na tvári rúško, ale stáli od seba v dostatočnej vzdialenosti, podotkla AFP.



Bývalý guvernér štátu New Jersey Chris Christie v piatok uviedol, že počas príprav na túto debatu ľudia v Trumpovom štábe nemali na tvári rúška. Počas televíziou v priamom prenose vysielanej debaty ich odmietla mať aj Trumpova rodina.



Podľa agentúry AP panujú momentálne veľké obavy v súvislosti s počtom ľudí z Trumpovho najbližšieho okolia, ktorí by mohli byť nakazení.



Christie uviedol, že v miestnosti, kde sa na debatu pripravoval Trump, bolo "asi päť alebo šesť ľudí". Biely dom v piatok oznámil, že sa preverujú osoby, s ktorými Trump mohol prísť do kontaktu.



Aj samotný Christie čaká na výsledky testovania. Uviedol, že v Bielom dome bol na pravidelných návštevách "od sobotňajšieho popoludnia do obeda v utorok", pričom sa pridal k tímu, v ktorom bol aj bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani, momentálne Trumpov osobný právnik.



Christie za ten čas na Trumpovi nebadal príznaky choroby, podobne ani u jeho poradkyne Hope Hicksovej, ktorej pozitívny test na koronavírus predchádzal diagnóze prezidenta a jeho manželky.



Moderátor Chris Wallace z televízie Fox News podľa AFP uviedol, že každý, kto sa v čase televíznej debaty nachádzal v sále, kde sa konala, mal negatívny test.



Povedal však tiež, že lekári na klinike v Clevelande, ktorí boli zodpovední za toto testovanie, nariadili všetkým okrem kandidátov a moderátora, aby mali v sále masky alebo rúška.



Trumpova rodina sa tejto požiadavke podriadila pri príchode do sály, neskôr, keď si sadli, si rúška zložili.



Bidenova manželka Jill mala rúško po celý čas trvania debaty na tvári a takto šla aj objať svojho manžela na pódium, keď sa jeho vystúpenie s Trumpom skončilo.



Melania Trumpová po skončení debaty vystúpila na pódium bez rúška a takto sa postavila aj vedľa prezidenta.