Podunajské štáty rozbiehajú spoločnú iniciatívu na ochranu jeseterov
Projekt má podľa VÚVH za cieľ ochranu jeseterov na makroregionálnej úrovni a vytvorenie vôbec prvého pilotného medzinárodného systému na monitorovanie jeseterov v povodí rieky Dunaj.
Autor TASR
Bukurešť/Bratislava 2. októbra (TASR) - Deväť štátov v povodí rieky Dunaj sa spojilo s cieľom ochrany jedných z najohrozenejších vodných živočíchov v Európe – jeseterov. Začiatkom júla sa v Bukurešti stretlo 13 projektových a strategických asociovaných partnerov vrátanie ministerstiev, univerzít, neziskových organizácií a vedeckých inštitúcií, aby spoločne odštartovali projekt „MonStur in the Danube“ kofinancovaný z Interreg programu dunajského regiónu. TASR o tom informovala vedúca oddelenia vedeckého tajomníka z Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) Martina Hrúzová.
Projekt má podľa VÚVH za cieľ ochranu jeseterov na makroregionálnej úrovni a vytvorenie vôbec prvého pilotného medzinárodného systému na monitorovanie jeseterov v povodí rieky Dunaj. Ten by mal v budúcnosti fungovať ako podklad pre všetky štáty pre adekvátne nastavenie ochrany a manažmentových opatrení pre zachovanie a ochranu migračných druhov rýb.
Projekt vedie rumunský envirorezort, slovenskými partnermi sú Výskumný ústav vodného hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR. Projekt podporujú aj rôzne agentúry a inštitúcie z Nemecka, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Srbska, Ukrajiny, Moldavska a Českej republiky.
„Tento projekt vysiela všetkým zainteresovaným jasný odkaz - musíme spoločne konať, pokiaľ chceme zachrániť a zachovať jesetery aj pre budúce generácie,“ uviedol Gheorghe Constantin, projektový manažér z rumunského ministerstva životného prostredia. „Dunaj nás spája a rovnako nás spájajú naše spoločné problémy a ich spoločné riešenia,“ dodal.
VÚVH uvádza, že jesetery sú často označované ako „žijúce fosílie“, ktoré žili a prežívajú v Dunaji už niekoľko miliónov rokov. Vzhľadom na zmeny riek spôsobené vplyvom človeka tieto ryby postupne prichádzali o svoje habitaty z dôvodu ich degradácie, ako aj z dôvodu fragmentácie riek. Zároveň boli v minulosti vystavené neprimeranému rybárskemu manažmentu pre cenu a kvalitu mäsa, čím dochádzalo k ich dlhodobo neudržateľným výlovom. Z týchto dôvodov sa v súčasnosti väčšina populácií preživších jeseterov nachádza na hrane vyhynutia, dva zo šiestich druhov jeseterov sú oficiálne považované za vyhynuté a zvyšné druhy prežívajú v menších, roztrúsených populáciách naprieč riekou.
Projekt MonStur in the Danube si dáva za cieľ riešiť túto situáciu vytvorením spoločného monitorovacieho systému, ktorý harmonizuje metodiky a prinesie zdieľané databázy o populáciách a habitatoch jeseterov, mapovaním kritických habitatov a migračných biokoridorov jeseterov od Nemecka až po Čierne more, testovaním spoločných moderných technológií, ako sú eDNA a telemetria pre sledovanie stavu populácií, odovzdávaním vedeckých poznatkov na národnej a celoeurópskej úrovni pre účely správneho nastavenia ochrany a manažmentu na makroregionálnej úrovni a zvyšovaním povedomia verejnosti, úradov a komunít o ochrane jeseterov.
MonStur in the Danube priamo prispieva k napĺňaniu cieľov viacerých stratégií, ako sú Stratégia EÚ pre dunajský región (Dunajská stratégia, EUSDR), Paneurópsky akčný plán pre jesetery (PANEUAP) a Stratégia biodiverzity EÚ 2030, a nadväzuje na výsledky predošlých projektov, ako je napríklad projekt MEASURES.
Monitorovací systém projektu nebude poskytovať iba dáta o populáciách a habitatoch jeseterov, jeho cieľom je využitie dát pre formovanie odporúčaní na národnej a regionálnej úrovni. Jeho výsledky napomôžu vytvoriť Medzinárodný akčný plán pre jesetery pre horný a stredný úsek Dunaja, ktorého účelom bude harmonizácia ochrany a manažmentových opatrení pre jesetery v povodí rieky.
