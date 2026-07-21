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Podvodníci vylákali dva milióny eur od organizácie Hradca Králové
K situácii sa vyjadrilo aj mesto.
Autor TASR
Praha 21. júla (TASR) - Podvodníci pomocou známej legendy o napadnutom účte vylákali od organizácie verejnej správy Hradca Králové 46 miliónov korún (približne 1,9 milióna eur). Peniaze podvodníkom, ktorí sa vydávali za policajtov a pracovníkov Českej národnej banky (ČNB), poslal zamestnanec organizácie, ktorý ich nátlaku podľahol. Podľa českej polície ide o najväčšiu spôsobenú škodu s využitím tohto typu podvodu v histórii. Páchateľovi hrozí až desaťročné väzenie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Od minulého týždňa sa zaoberáme oznámením, podľa ktorého boli z účtu jednej z organizácií verejnej správy v regióne Hradca Králové prevedené finančné prostriedky v rozmedzí niekoľkých desiatok miliónov korún na rôzne bankové účty. Všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že ide o podvod,“ uviedla v utorok v tlačovej správe polícia s tým, že sa snaží páchateľov vypátrať a minimalizovať tak vzniknutú škodu.
Suma 46 miliónov je podľa jej slov len predbežný odhad. „Podľa kriminalistov z Úradu služby kriminálnej polície a vyšetrovania ide o najväčšiu spôsobenú škodu touto formou útoku, teda za pomoci legendy o falošnom bankárovi či policajtovi, v histórii,“ zdôraznila polícia. Zároveň upozornila, že policajti ani pracovníci banky kvôli prevedeniu financií občanov nekontaktujú.
K situácii sa vyjadrilo aj mesto. Podľa neho zamestnanec Správy nehnuteľností Hradec Králové podľahol sofistikovanému nátlaku a financie previedol bez vedomia vedenia organizácie, kolegov či mesta. „Došlo k zlyhaniu jednotlivca, do ktorého kompetencie patrí zaobchádzanie s financiami v organizácii. Ten, bohužiaľ, pod psychickým tlakom útočníkov obišiel kontrolné prvky a bezpečnostné postupy v oblasti peňažných tokov,“ dodala riaditeľka organizácie Jaroslava Bernhardová.
Polícia podotkla, že s týmto druhom podvodov sa stretáva denne. Apelovala preto na verejnosť, aby bola obozretná. „Podvodníci sú veľmi presvedčiví a ich cieľom je vyvolať strach a prinútiť vás k unáhlenému konaniu,“ upozornili ľudí kriminalisti.
„Od minulého týždňa sa zaoberáme oznámením, podľa ktorého boli z účtu jednej z organizácií verejnej správy v regióne Hradca Králové prevedené finančné prostriedky v rozmedzí niekoľkých desiatok miliónov korún na rôzne bankové účty. Všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že ide o podvod,“ uviedla v utorok v tlačovej správe polícia s tým, že sa snaží páchateľov vypátrať a minimalizovať tak vzniknutú škodu.
Suma 46 miliónov je podľa jej slov len predbežný odhad. „Podľa kriminalistov z Úradu služby kriminálnej polície a vyšetrovania ide o najväčšiu spôsobenú škodu touto formou útoku, teda za pomoci legendy o falošnom bankárovi či policajtovi, v histórii,“ zdôraznila polícia. Zároveň upozornila, že policajti ani pracovníci banky kvôli prevedeniu financií občanov nekontaktujú.
K situácii sa vyjadrilo aj mesto. Podľa neho zamestnanec Správy nehnuteľností Hradec Králové podľahol sofistikovanému nátlaku a financie previedol bez vedomia vedenia organizácie, kolegov či mesta. „Došlo k zlyhaniu jednotlivca, do ktorého kompetencie patrí zaobchádzanie s financiami v organizácii. Ten, bohužiaľ, pod psychickým tlakom útočníkov obišiel kontrolné prvky a bezpečnostné postupy v oblasti peňažných tokov,“ dodala riaditeľka organizácie Jaroslava Bernhardová.
Polícia podotkla, že s týmto druhom podvodov sa stretáva denne. Apelovala preto na verejnosť, aby bola obozretná. „Podvodníci sú veľmi presvedčiví a ich cieľom je vyvolať strach a prinútiť vás k unáhlenému konaniu,“ upozornili ľudí kriminalisti.