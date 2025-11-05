Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PODVODY S VEŠTENÍM: Policajti zadržali 62 ľudí

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Ankara 5. novembra (TASR) — Turecká polícia zadržala 62 ľudí pre podozrenie z prepojenia na podvodný gang veštcov a samozvaných médií. Podozriví sú obvinení z podvodov a vydierania klientov prostredníctvom internetu, informovala v stredu agentúra Anadolu Ajansi.

Polícia pri raziách v 29 mestách a provinciách zaistila telefóny, SIM karty, notebooky a veľké množstvo digitálneho materiálu.

Miestny denník Sabah uviedol, že skupina pod rúškom mágie vylákala dôverné údaje od stoviek ľudí, ktorým sa následne vyhrážala, že budú zdieľané s ich priateľmi a rodinnými príslušníkmi alebo zverejnené online.

Veštenie je v Turecku rozšírené a úrady pravidelne varujú občanov pred podvodmi.
.

