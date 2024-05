Podzemná voda v okolí bane Turów smerom k Česku stúpla

Praha 13. mája (TASR) - Merania v okolí poľskej bane Turów ukázali, že vďaka podzemnej tesniacej bariére stúpa hladina podzemnej vody smerom k ČR. Nárast hladiny odborníci zaznamenali prvýkrát za posledných desať rokov. Český minister životného prostredia Petr Hladík to označil za pozitívnu správu a dôkaz, že stena skutočne funguje. V pondelok to uviedol český rezort životného prostredia, informuje spravodajkyňa TASR.



K nárastu hladín podzemnej vody došlo pri všetkých štyroch vrtoch v blízkosti bane. Ako potvrdil riaditeľ Českej geologickej služby Zdeněk Venera, hladina sa mierne zvýšila aj v oblasti vzdialenejších vrtov. "Zvýšenie hladiny podzemnej vody bolo rovnako zistené až do vzdialenosti 850 metrov od podzemnej tesniacej steny, smerom od bane na juh k českej hranici. Tri vrty tu po dlhodobom niekoľkoročnom poklese vykazujú nárast hladiny o približne 130 centimetrov," spresnil.



Na ešte vzdialenejších miestach zatiaľ podľa neho k nárastu nedochádza, lebo podzemná voda tečie veľmi pomaly a stúpanie hladiny môže trvať mnoho rokov. Pripomenul, že od 60. rokov minulého storočia voda z českého územia odtekala smerom k bani do Poľska a nedá sa očakávať, že k zmene dôjde ihneď.



Podzemná bariéra bola dokončená v júni 2022 ako kľúčové ochranné opatrenie, ktoré má zabrániť odtoku podzemnej vody z územia ČR v dôsledku ťažby v bani Turów. Je dlhá viac než kilometer a tvorí ju sieť vrtov hlbokých asi 120 metrov. Tie sú zasypané nepriepustnou zmesou ílu a cementu. Stena je zásadným bodom dohody medzi českou a poľskou vládou, ktorú uzavreli vo februári 2022. Skončil sa ňou aj súdny spor medzi krajinami, ktorý riešil Súdny dvor EÚ.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)