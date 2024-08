Pohľadnica dorazila na miesto doručenia po 121 rokoch od odoslania

Swansea 21. augusta (TASR) – Pohľadnica odoslaná pred 121 rokmi úspešne dorazila na miesto určenia vo Walese, oznámila v utorok popoludní banka Swansea Building Society. TASR o tom informuje na základe správy agentúry UPI.



Swansea Building Society v príspevku na sociálnej sieti Facebook uvádza, že pohľadnica dorazila spolu s ďalšou poštou do budovy na Cradock Street v meste Swansea na južnom pobreží Walesu.



Lícna strana pohľadnice je kópiou romantického obrazu The Challenge (Výzva) od Edwina Henryho Landseera z roku 1844, ktorý zachytáva ručiaceho jeleňa na pozadí jazera pod zasneženými vrchmi. Adresátkou pohľadnice bola Lydia Davisová, ktorá podľa zamestnancov banky mohla v budove žiť v čase, keď ešte slúžila ako obytný dom, nie ako banka.



"Adresa je správna, stále sme na Cradock Street č. 11 (a 12), no o 121 rokov neskôr, ako sme čakali. Je to vlastne fascinujúce a trochu strašidelné. Na známke je kráľ Eduard (VII.), ktorý panoval v rokoch 1901 až 1910. Rukopis a spôsob vyjadrovania tiež svedčí o tom, že pohľadnica bude z tohto obdobia," uviedol pre portál Wales Online pracovník marketingového a komunikačného oddelenia banky Henry Darby. Dodal, že dátum podania na pečiatke zrejme uvádza 3. august 1903.



Podľa hovorkyne britskej kráľovskej pošty nie je jasné, prečo sa pohľadnica omeškala.



"Pohľadnica sa pravdepodobne posunula v našom systéme, neblúdila 100 rokov po svete. Keď je raz zásielka v našom systéme, máme povinnosť doručiť ju na správnu adresu," dodala hovorkyňa.