Pohraničná stráž: Na fínsko-ruských hraniciach je stále rušná premávka

Helsinki 23. septembra (TASR) - Premávka na fínskych juhovýchodných hraniciach s Ruskom je aj v piatok rušná. Po vyhlásení čiastočnej mobilizácie v Rusku sa vo štvrtok oproti minulému týždňu zdvojnásobil počet Rusov, ktorí prekročili hranice do Fínska. Pre agentúru Reuters to uviedla fínska pohraničná stráž.



"Toto ráno je premávka naďalej rušná... možno sa oproti včerajšku aj trochu zvyšuje," uviedol hovorca pohraničnej stráže.



Vo štvrtok pozemné hranice prekročilo z Ruska asi 7000 ľudí z toho asi 6000 bolo ruských občanov. Oproti rovnakému dňu pred týždňom ide o nárast o 107 percent, uviedla pohraničná stráž. Vo štvrtok tiež požiadali o azyl vo Fínsku tri osoby, minulý týždeň nikto.



Najdlhší rad áut - asi 500 metrov - bol v piatok na hraničnom priechode Vaalimaa. "Dlhší než je zvyčajné" bol aj na druhom najfrekventovanejšom hraničnom priechode Nuijamaa.



Zvýšenú premávku na fínsko-ruských hraniciach dáva Reuters do súvislosti s prejavom ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý v stredu nariadil čiastočnú mobilizáciu obyvateľstva.



Fínsko zvažuje, že v reakcii na februárovú ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu zakáže do krajiny vstup väčšine Rusov. S účinnosťou od septembra už znížilo počet udeľovaných víz pre ruských občanov na desatinu z bežného množstva.



Fínske pozemné hraničné priechody sú pritom pre Rusov poslednými vstupnými bodmi do Európy, keďže väčšina krajín už v reakcii na inváziu na Ukrajinu uzatvorila pre ruských občanov hranice alebo vzdušný priestor, píše Reuters.



Pobaltské štáty Litva, Lotyšsko a Estónsko už avizovali, že nebudú poskytovať azyl ruským občanom, ktorí z vlasti utekajú po vyhlásení čiastočnej mobilizácie.