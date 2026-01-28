< sekcia Zahraničie
Pohraničná stráž v Arizone postrelila muža, ktorý pred ňou unikal
Autor TASR
Los Angeles 28. januára (TASR) – Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) preveruje prípad streľby v štáte Arizona, kde agenti pohraničnej stráže (CBP) vážne postrelili 34-ročného ozbrojeného muža na úteku. S odvolaním sa na úrady o tom v stredu informovala agentúra AFP, píše TASR.
Podľa miestneho šerifa agenti CBP prenasledovali Patricka Garyho Schlegela, ktorý bol podozrivý z obchodovania s ľuďmi. Počas prenasledovania v meste Arivaca, približne 16 kilometrov severne od hranice s Mexikom, Schlegel vystrelil na agentov, ktorí následne tiež reagovali streľbou.
Incident v Arizone bude vyšetrovať FBI spolu s ďalšími orgánmi, ktoré podľa šerifa kladú dôraz na transparentnosť a obnovenie dôvery verejnosti v činnosť bezpečnostných zložiek.
Streľba v Arizone sa odohrala v čase zvýšenej kontroly činnosti federálnych imigračných agentov po tom, čo agenti CBP a Imigračného a colného úradu (ICE) v januári počas záťahov proti prisťahovalcom v meste Minneapolis v štáte Minnesota smrteľne postrelili dvoch amerických občanov: zdravotníka starajúceho sa okrem iných aj o vojnových veteránov a matku troch detí. K týmto tragédiám došlo počas federálnej operácie „Operation Metro Surge“.
