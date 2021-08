Pohraničníci dostali príkaz nevpustiť do Litvy migrantov z Bieloruska

Vilnius 3. augusta (TASR) - Litva nariadila pohraničnej stráži, aby migrantov pokúšajúcich sa dostať na jej územie z Bieloruska nepustili cez hranice a v prípade potreby použili i silu. Táto pobaltská krajina v súčasnosti čelí prudkému nárastu migrantov prichádzajúcich ilegálne spoza bieloruských hraníc. Informovala o tom agentúra AP.



Litovské ministerstvo vnútra v utorok uviedlo, že v hustých lesoch v pohraničnej oblasti medzi Litvou a Bieloruskom zastavili najmenej tri veľké skupiny migrantov a litovskí pohraničníci im nariadili vrátiť sa do Bieloruska.



Námestník litovského ministra vnútra Arnoldas Abramavičius novinárom priblížil, že príslušníci pohraničnej stráže migrantom najpr vysvetlia, že sa stratili a z Bieloruska sa dostali do Litvy, a upovedomia ich, že sa musia vrátiť. Ak to nepomôže, majú v závislosti od okolností právo na použitie donucovacích prostriedkov. "Nie je možné vylúčiť, že pohraničníci budú čeliť agresii migrantov," varoval Abramavičius. "Litva nesmie akceptovať takýto prílev (migrantov), ktorý narastá každým dňom," zdôraznil.



Rezort vnútra vo Vilniuse zverejnil videozábery nakrútené z vrtuľníka na dôkaz toho, že bieloruská pohraničná stráž zváža k hraniciam EÚ početné skupiny migrantov.



Litva obviňuje bieloruské úrady z organizovania nelegálnych prechodov pre migrantov pochádzajúcich z krajín Blízkeho východu či Afriky. Tento rok prekročilo bielorusko-litovské hranice už zhruba 4026 migrantov pochádzajúcich najmä z Iraku. Litovskí predstavitelia odhadujú, že tento rok sa pokúsi prísť do krajiny viac ako 10.000 migrantov, keďže v auguste sa počet priamych letov medzi Irakom a Minskom zvýšil až trojnásobne a pozdĺž 679-kilometrovej hranice medzi Bieloruskom a Litvou nie sú postavené žiadne fyzické zábrany.



Predstavitelia EÚ prisľúbili Litve v pondelok na riešenie aktuálnej migračnej krízy pomoc vo výške miliónov eur.



K radikálnemu vzostupu počtu migrantov prichádzajúcich do Litvy z Bieloruska dochádza v posledných mesiacoch, odkedy EÚ uvalila sankcie voči bieloruským predstaviteľom. Reagovala tak na májové presmerovanie dopravného lietadla do Minska, kde následne zadržali bieloruského disidenta nachádzajúceho sa na palube tohto lietadla.



Bieloruský líder Alexandr Lukašenko po uvalení sankcií vyhlásil, že jeho krajina už nebude migrantom brániť v prekračovaní západnej hranice smerom do EÚ.