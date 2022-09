Pohreb Alžbety II. bude v pondelok 19. septembra

Londýn 10. septembra (TASR) - Pohreb britskej kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela vo štvrtok, bude v pondelok 19. septembra vo Westminsterskom opátstve v Londýne. TASR správu prevzala v sobotu z webovej stránky stanice BBC, pre ktorú to potvrdil Buckinghamský palác.



Pohreb sa uskutoční o 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ). Buckinghamský palác takisto uviedol, že pozostatky kráľovnej následne prevezú do Kaplnky svätého Juraja na Windsorskom hrade, kde ich uložia do hrobu.



Rakva kráľovnej Alžbety II. bude od stredy 14. septembra vystavená so štátnymi poctami vo Westminster Hall - najstaršej časti Westminsterského paláca.



Kráľovná Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov na zámku Balmoral v Škótsku. Rakvu s jej pozostatkami do Londýna prevezú v sprievode jej dcéry princeznej Anny. Prevoz sa má uskutočniť letecky v utorok 13. septembra, píše BBC s odvolaním sa na Buckinghamský palác.