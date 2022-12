Pohreb Benedikta XVI. sa uskutoční 5. januára, povedie ho František

Vatikán 31. decembra (TASR) – Pohreb emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý zomrel v sobotu vo veku 95 rokov, sa bude konať budúci štvrtok. Pohrebnú omšu na vatikánskom Námestí sv. Petra bude celebrovať jeho nástupca pápež František, oznámil Vatikán. Informuje o tom TASR na základe informácií agentúr AP a AFP.



Hovorca Vatikánu Matteo Bruni novinárom na brífingu povedal, že pohreb sa podľa očakávaní uskutoční vo štvrtok 5. januára so začiatok o 9.30 h. Pozostatky emeritného pápeža predtým vystavia v pondelok 2. januára v Bazilike sv. Petra, kde sa so zosnulým budú môcť rozlúčiť veriaci.



Telesné pozostatky Benedikta XVI. pochovajú v hrobke v Bazilike sv. Petra, oznámil neskôr v sobotu Vatikán.



Pohreb Benedikta XVI. bude bezprecedentnou udalosťou, keď súčasný pápež bude viesť pohrebné obrady za svojho predchodcu. Očakáva sa účasť tisícov veriacich i štátnych predstaviteľov.



Vatikán na pohreb pozval iba oficiálne delegácie z Nemecka a Talianska. To podľa AP podčiarkuje skutočnosť, že Benedikt XVI. už nebol pápežom a požiadal o jednoduchý pohreb.



Vatikán má vypracované podrobné plány toho, čo sa stane po úmrtí úradujúceho pápeža. Nie je však verejne známe, že by mal pripravené presné postupy po úmrtí emeritného pápeža. Benedikt XVI. bol prvým pápežom po šiestich storočiach, ktorý z postu odstúpil namiesto toho, aby ho zastával doživotne.



Existujúce pravidlá Vatikánu uvádzajú, že pohreb pápeža by sa mal uskutočniť štyri až šesť dní po jeho smrti v rámci deväťdňového obdobia smútku (novendiale), priblížila agentúra Reuters.



V roku 2005 po úmrtí pápeža Jána Pavla II. vystavili jeho pozostatky pred pohrebom, ktorý sa konal po šiestich dňoch za účasti milióna ľudí vrátane hláv štátov.