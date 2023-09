Pohreb exprezidenta Napolitana sa uskutoční na budúci týždeň v utorok

Rím 23. septembra (TASR) - Pohreb bývalého dvojnásobného talianskeho prezidenta Giorgia Napolitana, ktorý zomrel v piatok vo veku 98 rokov, sa bude konať v utorok v rímskom Palazzo Montecitorio, sídle dolnej komory parlamentu. Pôjde o nenáboženský obrad, oznámila v sobotu tlačová agentúra ANSA.



V nedeľu o 10.00 h bude v Senáte otvorená kaplnka odpočinku za prítomnosti talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu a predsedu talianskeho Senátu Ignazia la Russu, uviedli parlamentné zdroje. Následne bude voľný prístup pre ľudí, ktorí chcú vzdať bývalej hlave štátu poctu. Budú tak môcť spraviť od 11.00 do 18.00 h a potom v pondelok od 10.00 do 16.00 h.



Napolitano pôsobil v politike vyše 70 rokov - začínal ako komunista. Vyvrcholením jeho politickej kariéry bol post prezidenta Talianskej republiky, ktorým sa ako kandidát stredoľavicovej koalície stal v máji roku 2006.



V apríli roku 2013 bol na tento post zvolený na ďalších sedem rokov. Stal sa tak vôbec prvým talianskym prezidentom v dejinách, ktorý bol zvolený aj na druhé funkčné obdobie.



Dňa 13. januára 2015 oznámil, že pre svoj pokročilý vek odstúpi zo svojej funkcie. Novým prezidentom sa stal Sergio Mattarella. Napolitano sa potom sústredil na svoje pôsobenie v Senáte, do ktorého bol ako doživotný senátor vymenovaný v roku 2005 vtedajším prezidentom Carlom Azegliom Ciampim.



Počas kariéry bol Napolitano poslancom Európskeho parlamentu, predsedom talianskej Dolnej snemovne i ministrom vnútra.