Pohreb Jean-Marie Le Pena sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia

Rennes/La Trinité-sur-Mer 11. januára (TASR) – V sobotu sa konal pohreb Jean-Marie Le Pena, jedného z najvýraznejších francúzskych povojnových krajne pravicových politikov. Súkromný obrad sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Pohreb sa konal v Kostole sv. Jozefa v Le Penovom rodnom meste La Trinité-sur-Mer, ktoré leží na brehu Biskajského zálivu na západe Francúzska v regióne Bretónsko. Podľa agentúry AFP sa ho zúčastnilo približne 200 ľudí. Le Penove telesné ostatky boli po obrade v kostole uložené do hrobky, kde sú pochovaní jeho rodičia.



Medzi prítomnými na obrade boli aj Le Penove dcéry Marine a Marie-Caroline. Marine Le Penová po otcovi prebrala vedenie krajne pravicovej strany Národný front (FN), ktorej bol spoluzakladateľom. Strana sa neskôr premenovala na Národné združenie (RN). Le Penova vnučka a známa krajne pravicová politička Marion Marechalová ani Jordan Bardella, líder strany RN, neboli medzi ľuďmi, ktorí do kostola vstúpili hlavným vchodom, píše AFP.



Verejný obrad sa bude konať 16. januára v kostole Notre Dame du Val-de-Grace v Paríži.



Úrady pred pohrebom posilnili bezpečnostné opatrenia – okolo cintorína boli vytvorené zátarasy a poriadok zaisťovali desiatky policajtov.



Stovky ľudí v utorok šampanským vínom oslavovali správu o Le Penovom úmrtí. Miestne úrady preto vydali zákaz konania zhromaždení podporovateľov i odporcov Le Pena, pretože hrozilo, že prerastú do násilností.



Jean-Marie Le Pen zomrel v utorok 7. januára na poludnie po niekoľkých týždňoch v opatrovateľskom zariadení. Úmrtie potvrdil aj predseda RN Jordan Bardella v príspevku na platforme X.



Le Pen opakovane varoval, že africká imigrácia "potopí" krajinu a tvrdil, že nacistická okupácia Francúzska v druhej svetovej vojne "nebola obzvlášť nehumánna". Najväčší šok však spôsobili komentáre o holokauste, ktorý opakovane nazýval "detailom" histórie.



Bol preto polarizujúcou osobnosťou francúzskej politiky a za kontroverzné vyjadrenia ho viackrát odsúdili. Jeho dcéra Marine Le Penová, ktorá ho vystriedala vo vedení FN, ho pre antisemitizmus v roku 2015 vylúčila aj zo strany.



Le Pen zomrel počas súdneho procesu s jeho dcérou, v ktorom bol obvinený aj on sám. Prokuratúra obviňuje Le Penovú a ďalšie osoby z jej strany RN, že v Európskom parlamente vytvárali fiktívne pracovné miesta. V kauze bolo bez Le Pena obvinených 27 ľudí a súdny verdikt by mal padnúť 31. marca 2025.