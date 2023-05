Pohreb kráľovnej Alžbety II. stál britskú vládu 162 miliónov libier

Londýn 18. mája (TASR) — Posledná rozlúčka so zosnulou kráľovnou Alžbetou II. a jej štátny pohreb stáli britskú vládu približne 162 miliónov libier (230 miliónov eur). Oznámilo to vo štvrtok ministerstvo financií, informuje agentúra AP.



Štátny pohreb kráľovnej, ktorý sa konal 19. septembra, bol v Spojenom kráľovstve prvým od pohrebu bývalého premiéra Winstona Churchilla v roku 1965.



Nasledoval po desiatich dňoch štátneho smútku, vyhláseného po smrti kráľovnej 8. septembra. Na pohrebe sa zúčastnili mnohí svetoví lídri, príslušníci šľachtických rodov a hodnostári rôznych cirkví.



Posledný hold panovníčke, ktorá v Británii vláda 70 rokov, prišli do Westminsterského paláca alebo pozdĺž trasy prevozu rakvy s jej pozostatkami vzdať tisíce ľudí.



Náklady na rozlúčku a štátny pohreb kráľovnej Alžbety II. boli zverejnené ako súčasť písomnej správy pre parlament.



"Prioritou vlády bolo, aby tieto podujatia prebehli hladko a dôstojne a aby bola vždy zaistená bezpečnosť a ochrana verejnosti," uviedol vo vyhlásení John Glen, hlavný tajomník ministerstva financií.



Kráľovná Alžbeta a jej manžel, princ Philip, sú pochovaní v kaplnke svätého Juraja na hrade Windsor.