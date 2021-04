Pohreb princa Philipa si pozreli v Spojenom kráľovstve milióny divákov

Rakva s telesnými pozostatkami britského princa Philipa prichádza do Kaplnky svätého Juraja počas pohrebu britského princa Philipa, manžela britskej kráľovnej Alžbety II., ktorý zomrel minulý piatok vo veku 99 rokov, v areáli Windsorského zámku vo Windsore 17. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke uprostred ženích britský princ Harry navlieka obrúčku neveste Meghan Markleovej (vpravo), vľavo arcibiskup z Canterbury Justin Welby počas sobášneho ceremoniálu v Kaplnke sv. Juraja na kráľovskom zámku vo Windsore v sobotu 19. mája 2018. Foto: TASR/AP

Londýn 19. apríla (TASR) - Sobotňajší pohreb britského princa Philipa sledovalo v Spojenom kráľovstve viac než 13 miliónov televíznych divákov. Vyplýva to z údajov, ktoré v nedeľu zverejnila Rada pre výskum publika vysielacích staníc (BARB).Jeden a pol hodinový obrad sledovalo na verejnoprávnej stanici BBC 11 miliónov ľudí, na stanici ITV 2,1 milióna ľudí a na stanici Sky približne 450.000 ľudí.Priamy prenos z Windsorského hradu bol vysielaný tiež v rozhlase, ako aj prostredníctvom niekoľkých kanálov na webovej stránke YouTube.com. Na tejto platforme zaznamenal živý prenos BBC 7,5 milióna globálnych pozretí.Samostatný pohrebný program vysielaný večer na stanici BBC Two, ktorý priniesol zostrihaný priebeh obradu, si pozrelo v Spojenom kráľovstve 1,3 milióna ľudí.V roku 2002 sledovalo v Spojenom kráľovstve pohreb Kráľovnej matky vyše desať miliónov televíznych divákov, a to napriek tomu, že smútočná ceremónia sa konala v pracovný deň.Pohreb tragicky zosnulej Diany, princeznej z Walesu, sledovalo v roku 1997 rekordných 31 miliónov britských televíznych divákov. Zhruba 13,1 milióna Britov si v roku 2018 naladilo priamy prenos zo svadby princa Harryho a Meghan Markleovej.Na sobotňajšej poslednej rozlúčke s princom Philipom si britská kráľovná dôstojne a stoicky pripomenula pamiatku svojho manžela, ktorý stál po jej boku 73 rokov, píše BBC. Obradom sa zároveň oslávil jeho život, vojenská služba i dejinný odkaz.Na pohrebe sa zúčastnili významní členovia kráľovskej rodiny vrátane všetkých štyroch potomkov panovníckeho páru, ako aj princ William a jeho manželka Catherine, princ Harry či Camilla - vojvodkyňa z Cornwallu.