Pohreb zavraždeného haitského prezidenta sa uskutoční 23. júla

Port-au-Prince 17. júla (TASR) - Pohreb zavraždeného haitského prezidenta Jovenela Moisa sa uskutoční 23. júla, informovali v piatok tamojšie úrady.



Štátny pohreb sa uskutoční v Cap-Haitien, historickom meste na severe Haiti. Vdova po prezidentovi, ktorá pri útoku utrpela vážne zranenia a je liečená v Spojených štátoch, sa vráti domov na pohreb svojho manžela, uviedol na tlačovej konferencii dočasný predseda haitskej vlády Claude Joseph, ktorého citovala agentúra AFP.



V piatok sa do krajiny vrátil z liečenia na Kube - po prekonaní ochorenia COVID-19 - bývalý, prvý demokraticky zvolený prezident Haiti Jean-Bertrand Aristide. V sprievode svojej manželky dorazil do metropoly Port-au-Prince, kde ho privítali stovky jeho priaznivcov.



Jovenel Moise (53) sa stal obeťou atentátu 7. júla. Podľa haitských úradov vtrhlo do jeho domu 28-členné komando zahraničných, prevažne kolumbijských žoldnierov, ktorí strieľali na prezidenta a jeho manželku Martine. Tú neskôr s vážnymi zraneniami letecky prepravili do nemocnice v Miami.