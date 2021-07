Pohreb zavraždeného prezidenta Haiti sprevádzali násilnosti

Port-au-Prince 19. júla (TASR) - Obyvatelia Haiti sa v piatok naposledy rozlúčili so zavraždeným prezidentom. Jovenel Moise (53) bol pochovaný vo svojom rodnom meste Cap-Haitien. Smútočnú ceremóniu sprevádzali násilné protesty v okolí prísne stráženej rezidencie. Informovala o tom agentúra AP. Napätie zvýšila najmä prítomnosť šéfa haitskej národnej polície Léona Charlesa. Demonštranti počas jeho príchodu na pohreb vykrikovali, že je zradca.



Keď sa začal samotný obrad, stovky demonštrantov sa dostali do potýčok s políciou. Muži zákona použili proti rozvášnenému davu slzotvorný plyn. Vzduchom sa šíril čierny dym zo zapálených pneumatík a podľa AP zaznelo aj zopár výstrelov. Delegácie Spojených štátov a Organizácie spojených národov (OSN) opustili pre obavy o bezpečnosť miesto konania ceremónie pár minút po príchode. Manželku zavraždeného prezidenta strážili americkí agenti. S prejavom vystúpila na konci obradu. Vraždu manžela označila za zradu a zločinecké spiknutie.



"Pozerajú sa na nás a čakajú, že budeme mať strach... Oligarchovia vyhrali bitku, ale vojna sa ešte neskončila," povedala Martine Moiseová.



Vyhrotená atmosféra bola už počas štvrtkovej zádušnej omše v miestnej katedrále, ktorá musela byť niekoľkokrát prerušená. Účastníci prerušovali obrad výkrikmi. Žiadali spravodlivosť pre zavraždeného prezidenta.



Jovenel Moise zomrel 7. júla, keď ho komando atentátnikov zavraždilo v jeho súkromnej rezidencii. V rámci vyšetrovania atentátu bolo zatknutých už najmenej 26 ľudí, medzi nimi je 18 bývalých vojakov kolumbijskej armády, päť Haiťanov a traja Američania haitského pôvodu. Policajný prezident v utorok oznámil, že boli zadržané ďalšie štyri osoby, pričom najmenej tri z nich sú policajti v aktívnej službe. Haitské úrady vyšetrujú aj to, kto vražedné komando financoval. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a medzinárodná policajná organizácia Interpol pomáhajú pri pátraní po občanoch USA, ktorí by mohli byť zapletení do prezidentovej vraždy.