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Pohreb zosnulého nórskeho kráľa Haralda V. bude 9. septembra
Rakvu s telom zosnulého kráľa potom vo veľkom pohrebnom sprievode prepravia do katedrály v Osle.
Autor TASR
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Oslo 30. augusta (TASR) — Pohreb nórskeho kráľa Haralda V., ktorý zomrel v piatok vo veku 89 rokov, sa bude konať 9. septembra v katedrále v Osle. Obrad povedie primas Nórskej cirkvi Olav Fykse Tveit a začne sa o 13.00 h. Dovtedy bude pokračovať štátny smútok, oznámil v nedeľu kráľovský palác. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.
Pred pohrebom sa najbližší príbuzní zhromaždia v kaplnke kráľovského paláca. Rakvu s telom zosnulého kráľa potom vo veľkom pohrebnom sprievode prepravia do katedrály v Osle. Na sprievode sa podľa agentúry NTB zúčastnia členovia kráľovskej rodiny, verejne známe osobnosti a hostia z Fínska a zo zahraničia.
Svoju účasť na pohrebe v nedeľu potvrdil dánsky kráľovský pár – kráľ Frederik X. a kráľovná Mary z tohto dôvodu odložili oficiálnu návštevu Belgicka.
Kráľovský palác krátko pred oznámením o termíne pohrebu uviedol, že rakva bola v piatok večer prevezená z nemocnice do Červeného salónu a v pondelok popoludní bude presunutá do palácovej kaplnky. Verejnosť sa s kráľom Haraldom bude môcť rozlúčiť od utorka od 14.00 h až do 8. septembra.
Nový nórsky kráľ Haakon VIII. zloží v utorok o 13.00 h SELČ v nórskom parlamente ústavou predpísanú prísahu. S manželkou, kráľovnou Mette-Marit, nebudú korunovaní, keďže v Nórsku zrušili korunovácie v roku 1908. Podľa tradície však môžu požiadať o požehnanie v katedrále v Trondheime, kde nórskych kráľov korunovali v rokoch 1814 - 1906.
Haralda V., ktorý bol najstarším vládnucim monarchom v Európe, hospitalizovali v Osle 17. augusta pre zdravotné komplikácie súvisiace s liečbou hemolytickej anémie, čo je druh chudokrvnosti, ktorý vedie k únave a dýchavičnosti. V posledných rokoch ho trápili zdravotné problémy. Vo februári ho počas dovolenky na ostrove Tenerife hospitalizovali pre infekciu. V marci 2024 mu po tom, ako ochorel na dovolenke v Malajzii, implantovali kardiostimulátor. Abdikáciu však odmietal s tým, že pred nórskym parlamentom zložil celoživotnú prísahu.
Pred pohrebom sa najbližší príbuzní zhromaždia v kaplnke kráľovského paláca. Rakvu s telom zosnulého kráľa potom vo veľkom pohrebnom sprievode prepravia do katedrály v Osle. Na sprievode sa podľa agentúry NTB zúčastnia členovia kráľovskej rodiny, verejne známe osobnosti a hostia z Fínska a zo zahraničia.
Svoju účasť na pohrebe v nedeľu potvrdil dánsky kráľovský pár – kráľ Frederik X. a kráľovná Mary z tohto dôvodu odložili oficiálnu návštevu Belgicka.
Kráľovský palác krátko pred oznámením o termíne pohrebu uviedol, že rakva bola v piatok večer prevezená z nemocnice do Červeného salónu a v pondelok popoludní bude presunutá do palácovej kaplnky. Verejnosť sa s kráľom Haraldom bude môcť rozlúčiť od utorka od 14.00 h až do 8. septembra.
Nový nórsky kráľ Haakon VIII. zloží v utorok o 13.00 h SELČ v nórskom parlamente ústavou predpísanú prísahu. S manželkou, kráľovnou Mette-Marit, nebudú korunovaní, keďže v Nórsku zrušili korunovácie v roku 1908. Podľa tradície však môžu požiadať o požehnanie v katedrále v Trondheime, kde nórskych kráľov korunovali v rokoch 1814 - 1906.
Haralda V., ktorý bol najstarším vládnucim monarchom v Európe, hospitalizovali v Osle 17. augusta pre zdravotné komplikácie súvisiace s liečbou hemolytickej anémie, čo je druh chudokrvnosti, ktorý vedie k únave a dýchavičnosti. V posledných rokoch ho trápili zdravotné problémy. Vo februári ho počas dovolenky na ostrove Tenerife hospitalizovali pre infekciu. V marci 2024 mu po tom, ako ochorel na dovolenke v Malajzii, implantovali kardiostimulátor. Abdikáciu však odmietal s tým, že pred nórskym parlamentom zložil celoživotnú prísahu.