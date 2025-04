Pohrebný sprievod pápeža Františka bude starostlivo monitorovaný

Rím 23. apríla (TASR) - Trasa, ktorou sa bude počas sobotňajšieho pohrebu presúvať rakva so zosnulým pápežom Františkom z Vatikánu do Baziliky Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore), kde ho pochovajú, bude „starostlivo monitorovaná“, uviedli v stredu zdroje agentúry ANSA, informuje TASR.



Na rozdiel od svojich predchodcov František nebude pochovaný v Bazilike svätého Petra, ale v Bazilike Panny Márie Väčšej, jednej zo štyroch tzv. patriarchálnych bazilík. Posledným pápežom pochovaným na tomto mieste bol Klement IX. v roku 1669.



Trasa, po ktorej pôjde pohrebný sprievod je dlhá približne šesť kilometrov. V súčasnosti sa podľa talianskej agentúry skúma viacero jej možných variant. Najkratšia vedie cez Corso Vittorio, Piazza Venezia a Via Nazionale.



Vatikán v stredu oznámil, že v deň pohrebu sa začne tradičný deväťdenný smútok za zosnulým pontifikom a potrvá do nedele 4. mája. Konkláve sa môže začať najskôr 15 dní po smrti pápeža, teda 5. mája.