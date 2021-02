Poisťovňa: Päťtýždňové omeškanie očkovania vyjde EÚ na 90 mld. eur

Brusel 4. februára (TASR) - Päťtýždňové oneskorenie v harmonograme plošného očkovania proti covidu by mohlo v roku 2021 Európsku úniu ako celok vyjsť na 90 miliárd eur. Podľa štvrtkovej správy belgickej televíznej stanice na to upozornila medzinárodná poisťovacia spoločnosť Euler Hermes so sídlom v Paríži.



Európska komisia uviedla, že cieľom Únie je zaočkovať 70 percent dospelého obyvateľstva do konca leta tohto roku, a to vo všetkých členských krajinách. Tento cieľ však môžu ohroziť výpadky v dodávkach sľúbených vakcín alebo neplnenie záväzkov zo strany ich výrobcov.



Podľa analýzy poisťovne Euler Hermes by už päťtýždňové omeškanie v predpokladanom tempe očkovania stálo krajiny EÚ 90 miliárd eur, pričom náklady sa dajú rozpočítať pre každú členskú krajinu. Rozhlasová a televízna stanica RTBF upozornila, že pre Belgicko by táto strata vyšla na tri miliardy eur, čiže 600 miliónov eur týždenne počas päťtýždňového obdobia.



"Analyzovali sme ekonomickú štruktúru každej krajiny EÚ, ako aj obmedzenia v oblasti zdravia, ktoré platia od vlaňajška," vysvetlila Ana Boatová, riaditeľka makroekonomického výskumu v spoločnosti Euler Hermes.



Podľa uvedenej poisťovacej firmy sa prijímané obmedzenia na ochranu zdravia v skutočnosti premietajú do hospodárskych strát: vedú k čiastočnému uzavretiu ekonomiky, poklesu dôvery, zníženiu investícií a nedostatočnému oživeniu ekonomiky. A vyvíjajú tlak na verejné výdavky podporovať ľudí a podniky najviac postihnuté pandémiou.



Veľkým rizikom je, že počas pandémie rozpočtové výdavky štátov idú na úkor hospodárskych stimulačných opatrení potrebných pre modernizáciu ekonomiky.



"Ak neurýchlime očkovaciu kampaň, riskujeme, že budeme musieť použiť európske prostriedky na niečo iné - viac na záchranu ekonomiky a menej na jej oživenie," uviedla Boatová aj s odkazom na ozdravný plán EÚ po koronakríze v hodnote 750 miliárd eur.



Podľa výpočtov spoločnosti Euler Hermes by priemerné tempo očkovania v EÚ malo byť šesťkrát rýchlejšie než doteraz, aby sa dosiahol cieľ stanovený eurokomisiou a nedošlo k týždňom omeškania, ktoré sa dajú vyčísliť v miliardových stratách. Odborníci tejto poisťovne označili očkovanie za "hlavný ekonomický multiplikátor" a za faktor, ktorý Európanom poskytne najpravdepodobnejší scenár ekonomického vývoja pre ďalšie štvrťroky.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)