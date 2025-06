Pojednávanie s Imamoglom obvineným z urážky prokurátora odročili

Ankara 16. júna (TASR) - Istanbulský starosta Ekrem Imamoglu sa v pondelok nakrátko objavil na súde v prípade urážky hlavného istanbulského prokurátora Akina Gürleka. Sudca pojednávanie odročil na 16. júla. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Imamoglu (54) je vo väzbe a čelí niekoľkým vyšetrovaniam. Pondelkové pojednávanie nesúvisí s obvinením z korupcie, pre ktoré ho vzali úrady 19. marca zadržali, čo vyvolalo masívne protesty. Imamoglu všetky obvinenia odmieta. Jeho zadržanie je vnímané ako politicky motivované s cieľom odstaviť ho ako Erdoganovho hlavného politického rivala.



Na súde sa mal v pondelok začal proces kvôli jeho výrokom, ktorými údajne spochybnil integritu prokurátora Gürleka. Podľa tureckej skupiny na ochranu práv MLSA, ktorej právnici ho obhajujú, mu hrozia obvinenia z „vyhrážania sa“ a „urážky verejného činiteľa“ a z „útoku na“ osobu zapojenú do protiteroristických opatrení.



Prokurátor podľa AFP žiadal pre Imamogla väzenie minimálne na sedem rokov a štyri mesiace a zákaz politickej činnosti. Starosta Istanbulu ešte v januári svoje výroky obhajoval s tým, že využil právo na slobodu prejavu a poprel, že by v jeho slovách bola akákoľvek vyhrážka.



„Človek by sa nemal cítiť ohrozený, keď vyjadruje svoj názor, ale keď je nútený mlčať. Nie som to ja, kto je tu dnes súdený; dnes sa tu posudzuje každý opozičný postoj, ktorý sa vláde nepáči, každý demokratický zisk a vôľa ľudu,“ povedal Imamoglu na krátkom pojednávaní vo väznici Marmara, kde je zadržiavaný od marca.



Imamoglu je členom opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) a jeho stíhanie sa stretlo s ostrou kritikou opozície, ľudskoprávnych organizácií aj medzinárodných pozorovateľov, ktorí vládu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana obviňujú zo zneužívania justície na odstavenie politických súperov.



V dôsledku trestného stíhania mu Istanbulská univerzita odobrala akademický titul, bez ktorého nemôže kandidovať v prezidentských voľbách. Tie sa budú konať v roku 2028.