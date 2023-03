Pojednávanie v Grécku s prednostom stanice odročili na nedeľu

Atény 4. marca (TASR) - Súdne pojednávanie s prednostom železničnej stanice, ktorý je stíhaný v súvislosti s utorkovým vlakovým nešťastím, preložili zo soboty na nedeľu. S odvolaním sa na právnika obvineného o tom v sobotu informovala agentúra AFP.



Od utorka sa v Grécku konalo viacero veľkých demonštrácií, na ktorých ich účastníci kritizujú zlyhania vlády pri riadení železničnej siete. Zvolané boli aj na sobotu a na nedeľu je naplánované veľké zhromaždenie študentov a zamestnancov železníc na námestí Syntagma v hlavnom meste Atény. Táto lokalita je v blízkosti sídla gréckeho parlamentu.



Prednosta stanice v meste Larisa v strednom Grécku priznal zodpovednosť za nehodu, pri ktorej sa v utorok večer dva vlaky pohybovali po tej istej trati. V prípade uznania viny mu hrozí doživotné väzenie. Jeho právnik však podľa AFP upozorňuje, že vo vyšetrovaní sa objavili nové skutočnosti, ktoré treba preskúmať.



Verejnoprávna televízia ERT napr. informovala, že 59-ročný vedúci stanice bol do funkcie prednostu vymenovaný len pred 40 dňami - aj to len po trojmesačnom školení.



Muž, ktorého totožnosť nebola zverejnená, bol podľa denníka Kathimerini na stanici zjavne sám bez akéhokoľvek nadriadeného, a to napriek tomu, že bol sviatočný víkend s vysokým počtom cestujúcich i vypravovaných vlakov.



V osobnom vlaku, ktorý sa zrazil s nákladným, sa viezlo veľa študentov vracajúcich sa z prázdninového víkendu. Medzi obeťami je najmenej deväť mladých ľudí študujúcich na Aristotelovej univerzite v Solúne, ďalších 26 ich bolo zranených.



Celkovo si železničné nešťastie vyžiadalo najmenej 57 obetí na životoch.



Justičné zdroje podľa AFP naznačili, že vyšetrovatelia zvažujú vzniesť obvinenia aj voči členom vedenia prevádzkovateľa vlakov - spoločnosti Hellenic Train, ktorá prevzala prevádzku železničnej siete v Grécku v roku 2017.



Likvidácia následkov nehody pokračovala aj v sobotu - z miesta nehody odstraňovali poškodené vlakové vozne. Pokračuje sa aj v pátraní po nezvestných osobách.



Aj keď grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, ktorý sa na jar uchádza o znovuzvolenie do úradu, považuje za príčinu nešťastia "tragickú ľudskú chybu", železničné odbory poukazujú na to, že bezpečnostné problémy na železničnej trati Atény - Solún boli známe už roky a neriešili sa.



AFP dodala, že železničná sieť v Grécku - s dĺžkou 2552 kilometrov - je už desaťročia sužovaná zlým riadením, nedostatočnou údržbou a zastaraným vybavením.



AFP podotkla, že bezpečnostné systémy na trati nie sú plne automatizované ani po piatich rokoch, ktoré uplynuli od privatizácie štátneho gréckeho železničného prevádzkovateľa TrainOSE talianskou spoločnosťou Ferrovie dello Stato Italiane. .



Po tom, ako v stredu odstúpil minister dopravy, jeho nástupca Jorgos Gerapetritis prisľúbil kompletný audit situácie na železniciach.