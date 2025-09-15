< sekcia Zahraničie
Pojednávanie v prípade podvodu v opozícii odročili do 24. októbra
Ankarská prokuratúra začala vyšetrovať obvinenia z údajného podvodu vo februári tohto roka.
Ankara 15. septembra (TASR) - Turecký súd v pondelok odročil do 24. októbra kľúčové pojednávanie v prípade údajnej korupcie vo voľbách vedenia najväčšej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Prípad na súde v Ankare sa týka údajných podvodov vrátane kupovania hlasov a porušenia procedurálnych pravidiel na 38. zjazde CHP v novembri 2023. Vtedy bol za straníckeho šéfa zvolený súčasný predseda Özgür Özel, ktorý tak nahradil dlhoročného lídra Kemala Kiličdarogla.
Sudca pondelkové pojednávanie, na ktorom mal rozhodnúť o prípadnom odvolaní Özela z funkcie, odročil po viac ako hodinovej diskusii, pretože si vyžiadal dodatočné dokumenty, napísala agentúra DPA.
Výsledok tohto prípadu môže mať podľa AFP veľký vplyv nielen na CHP, ale aj na tureckú demokraciu. Pozorovatelia varujú, ak súd zruší výsledky zjazdu CHP a odvolajú Özela, mohlo by to znamenať koniec fungujúcej opozície v Turecku, dodala DPA.
Ankarská prokuratúra začala vyšetrovať obvinenia z údajného podvodu vo februári tohto roka. CHP obvinenia popiera a tvrdí, že o platnosti hlasovania v rámci strany by mala rozhodovať volebná komisia, a nie súd. V prípade ich potvrdenia by viacerým predstaviteľom CHP vrátane väzneného istanbulského primátora Ekrema Imamogla hrozili až tri roky väzenia a zákaz politickej činnosti.
Kritici procesu tvrdia, že ide o politicky motivovaný pokus o oslabenie CHP po tom, čo jej popularita vzrástla v kontexte nedávnych protivládnych protestov. Tie vyvolalo práve zadržanie Imamogla, považovaného za najväčšieho politického rivala súčasného prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, na základe obvinení z korupcie a napojenia na teroristickú organizáciu. Naopak, Erdoganova vláda podľa agentúry AP tvrdí, že turecké súdy sú nestranné a nezávislé od politických vplyvov a že vyšetrovanie CHP sa zameriava výlučne na korupciu.
V prípade zrušenia výsledkov straníckych primárok by sa do čela CHP pravdepodobne vrátil 76-ročný Kiličdaroglu. Toho z vedenia odvolali po prehre v prezidentských voľbách v roku 2023. Kiličdaroglu už vyhlásil, že by bol v takomto prípade ochotný sa znovu ujať svojej niekdajšej funkcie.
V snahe ochrániť svoje súčasné vedenie zvolala CHP na 21. septembra mimoriadny zjazd, na ktorom sa očakáva, že delegáti uskutočnia nové stranícke voľby, v ktorých bude Özel opätovne zvolený, doplnila AFP.
