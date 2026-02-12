< sekcia Zahraničie
Pojednávanie v prípade Trumpovej žaloby proti BBC sa začne v roku 2027
Trump v decembri zažaloval britského verejnoprávneho vysielateľa BBC za údajné ohováranie.
Autor TASR
Washington 12. februára (TASR) - Floridský federálny sudca Roy Altman vo štvrtok stanovil termín súdneho pojednávania v prípade žaloby amerického prezidenta Donalda Trumpa proti britskej verejnoprávnej stanici BBC na 15. februára 2027. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Trump v decembri zažaloval britského verejnoprávneho vysielateľa BBC za údajné ohováranie. Išlo o zostrihanú verziu jeho prejavu v dokumente vysielanom v relácii Panorama. Úprava mala podľa kritikov navodiť dojem, že vyzýval na násilné činy krátko pred útokom jeho stúpencov na Kapitol 6. januára 2021.
V žalobe na federálnom súde v Miami Trump požaduje odškodné najmenej päť miliárd dolárov (4,26 miliardy eur) za každý z dvoch bodov obžaloby. Trump viní BBC z ohovárania a porušenia floridského zákona o klamlivých a nekalých obchodných praktikách.
Trump žaloval viaceré americké médiá vrátane CNN, ABC News, CBS News, The Wall Street Journal a The New York Times pre nepravdivé či nespravodlivé vysielanie. BBC je britský vysielateľ a jej právnici sa snažili o zamietnutie prípadu s odôvodnením, že federálny súd na Floride nemá v prípade jurisdikciu.
BBC sa Trumpovi ospravedlnila, priznala chybu a uznala, že úprava prejavu vyvolala mylný dojem o výzve k násiliu. Pre kauzu odstúpili generálny riaditeľ verejnoprávneho vysielateľa Tim Davie a šéfka spravodajstva Deborah Turnessová. Stanica tvrdí, že neexistuje právny základ na žalobu.
Trump v žalobe tvrdí, že BBC napriek ospravedlneniu „nepreukázala skutočnú ľútosť za svoje pochybenie ani významné inštitucionálne zmeny, ktoré by zabránili zneužívaniu žurnalistiky v budúcnosti“. Jeho právnici uvádzajú, že BBC mu spôsobila obrovské škody na reputácii a finančné problémy. Dokument však nebol vysielaný v Spojených štátoch.
Trump v decembri zažaloval britského verejnoprávneho vysielateľa BBC za údajné ohováranie. Išlo o zostrihanú verziu jeho prejavu v dokumente vysielanom v relácii Panorama. Úprava mala podľa kritikov navodiť dojem, že vyzýval na násilné činy krátko pred útokom jeho stúpencov na Kapitol 6. januára 2021.
V žalobe na federálnom súde v Miami Trump požaduje odškodné najmenej päť miliárd dolárov (4,26 miliardy eur) za každý z dvoch bodov obžaloby. Trump viní BBC z ohovárania a porušenia floridského zákona o klamlivých a nekalých obchodných praktikách.
Trump žaloval viaceré americké médiá vrátane CNN, ABC News, CBS News, The Wall Street Journal a The New York Times pre nepravdivé či nespravodlivé vysielanie. BBC je britský vysielateľ a jej právnici sa snažili o zamietnutie prípadu s odôvodnením, že federálny súd na Floride nemá v prípade jurisdikciu.
BBC sa Trumpovi ospravedlnila, priznala chybu a uznala, že úprava prejavu vyvolala mylný dojem o výzve k násiliu. Pre kauzu odstúpili generálny riaditeľ verejnoprávneho vysielateľa Tim Davie a šéfka spravodajstva Deborah Turnessová. Stanica tvrdí, že neexistuje právny základ na žalobu.
Trump v žalobe tvrdí, že BBC napriek ospravedlneniu „nepreukázala skutočnú ľútosť za svoje pochybenie ani významné inštitucionálne zmeny, ktoré by zabránili zneužívaniu žurnalistiky v budúcnosti“. Jeho právnici uvádzajú, že BBC mu spôsobila obrovské škody na reputácii a finančné problémy. Dokument však nebol vysielaný v Spojených štátoch.