POKAZENÁ LANOVKA: V Mariánskych Lázňach evakuovali ľudí

Mariánské Lázně 4. augusta (TASR) — V českom kúpeľnom meste Mariánské Lázně zasahovali v nedeľu popoludní hasiči pri záchrane cestujúcich z lanovky na vrch Krakonoš, ktorá sa neplánovane zastavila. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.



„Lanovka sa zastavila automaticky z bezpečnostných dôvodov, keď došlo k poruche tlakového ventilu, ktorý koriguje napínanie závesného lana. V tej chvíli zostali stáť kabínky v dvoch skupinách, a to 150 metrov od nástupnej stanice a 150 metrov od konečnej,“ povedal Novinkám vedúci areálu Vladimír Černý.



Keďže oprava potrvá dlhší čas, bolo nutné dostať všetkých 18 pasažierov vrátane detí zo zhruba desaťmetrovej výšky na zem.



„Zásah trval asi poldruha hodiny. Nikomu sa nič nestalo,“ konštatoval Černý.



Kabínková lanová dráha Koliba-Krakonoš je najstaršou prevádzkovanou lanovkou svojho druhu v Česku so špeciálnym pulzným systémom prepravy. Postavená bola v rokoch 1988 - 1993. Je dlhá 587 metrov a má prevýšenie 106 metrov. Kabínky na nej nie sú v pravidelných odstupoch, ako býva obvyklé, ale sú rozdelené do dvoch skupín po piatich za sebou.