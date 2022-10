POKLAD NA DNE MORA: Objavili vrak vojnovej lode zo 17. storočia

Štokholm 24. októbra (TASR) - Švédski námorní archeológovia objavili na morskom dne sesterskú loď ikonickej vojnovej lode Vasa zo 17. storočia. Oznámilo to v pondelok švédske múzeum Vrak, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AFP.



Novoobjavené plavidlo s názvom Äpplet, spustené na vodu v roku 1629, postavil ten istý staviteľ ako slávnu 69-metrov dlhú loď Vasa, ktorá mala na palube 64 diel, keď sa potopila už počas svojej prvej plavby.



Vrak lode Äpplet našli námorní archeológovia spolu so švédskymi ozbrojenými silami už vlani v decembri v úžine pri ostrove Vaxholm neďaleko švédskeho hlavného mesta Štokholm.



Hoci časti bokov lode odpadli, trup sa zachoval až po spodnú delovú palubu. Na týchto odpadnutých častiach sa na dvoch úrovniach nachádzali strieľne.



Na jar sa uskutočnil dôkladnejší prieskum vraku, ktorý odhalil detaily, predtým viditeľné len na lodi Vasa. Technické detaily, ako aj merania a vzorky dreva potvrdili, že ide "skutočne o Äpplet", uviedlo múzeum so sídlom v Štokholme.



"Vďaka tomu môžeme pridať ďalší kľúčový dielik do skladačky vývoja švédskeho lodiarstva," uviedol Jim Hansson, námorný archeológ múzea Vrak s tým, že nález umožnil výskumníkom preskúmať rozdiely medzi oboma loďami.



Vasa, postavená na príkaz švédskeho kráľa Gustáva II. Adolfa, mala pôvodne slúžiť ako symbol vojenskej sily Švédska, ale namiesto toho sa prevrátila po preplávaní len zhruba 1000 metrov.



Jej vrak vyzdvihli v roku 1961 a je vystavený v Múzeu Vasa v Štokholme, ktoré patrí k najobľúbenejším turistickým destináciám tejto severskej krajiny.