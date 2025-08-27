Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pokles zrážok spôsobil v Libanone bezprecedentný nedostatok vody

ILustračná snímka. Foto: TASR - AP

Autor TASR
Bejrút 27. augusta (TASR) - Libanon zažíva bezprecedentný nedostatok vody z dôvodu výrazného poklesu zrážok. Uviedol to v utorok minister energetiky a vodných zdrojov Džozef Saddí na tlačovej konferencii v Bejrúte, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Podľa ministra sa úhrn zrážok v porovnaní s priemerom z predchádzajúcich rokov znížil o 51 percent a počet daždivých dní klesol zo 75 na 45. Viaceré priehrady aj podzemné zásoby vody sú podľa jeho slov naplnené iba čiastočne.

Saddí kritizoval, že v Libanone sa dlhé roky neprijímali preventívne opatrenia, aké sú podľa neho bežné v iných krajinách. „Iné štáty sa pripravujú roky dopredu. My sme dnes na túto krízu nepripravení,“ vyhlásil.

Situáciu označil za katastrofálnu, pričom uviedol, že vláda spustila krátkodobé núdzové plány a pripravila aj dlhodobejšie reformné kroky.

Agentúra DPA píše, že Libanon má veľmi obmedzenú kapacitu na zachytávanie a skladovanie dažďovej vody počas vlhkejších zimných mesiacov. Príslušné vodohospodárske orgány majú tiež nedostatok personálu a nie sú schopné adekvátne riešiť narastajúce problémy.
.

