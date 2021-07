Poklukar: Nesmieme podľahnúť falošnému pocitu, že pandémia sa skončila

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ľubľana 2. júla (TASR) - Európania nesmú podľahnúť falošnému pocitu istoty, že pandémia nového koronavírusu skončila a preto sa netreba zaočkovať. Európska únia by mala spustiť koordinovanú kampaň v prospech vakcinácie proti ochoreniu COVID-19. Uviedol to v piatok slovinský minister zdravotníctva Janez Poklukar počas prezentácie priorít slovinského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti zdravia.Poklukar pripomenul, že vznik Európskej zdravotníckej únie podnietila práve koronakríza. Dodal, že rovnako silný tlak ako pri koronavíruse EÚ vyvíja aj v oblasti koordinovaného boja proti rakovine.Na otázku TASR, ako Slovinsko ako predsednícka krajina EÚ prispeje k budovaniu zdravotníckej únie, Poklukar odpovedal, že predošlému portugalskému predsedníctvu sa podarilo presadiť dohodu o posilnení mandátu pre Európsku agentúru pre lieky (EMA) a jeho krajina teraz musí konečnú podobu dohody dotvoriť s Európskym parlamentom. Spresnil, že Slovinsko chce do konca roka uzavrieť dohodu o všetkých troch reguláciách, ktoré povedú k fungovaniu zdravotníckej únie.Minister zopakoval pozíciu slovinského premiéra Janeza Janšu, že EÚ by mala spustiť mediálnu kampaň v prospech očkovania za pomoci známych športovcov, umelcov a influencerov. Dohodli sa na tom lídri EÚ na summite v decembri 2020, avšak nedostatok vakcín začiatkom tohto roka to znemožnil.V súčasnosti je vakcín dosť, sú však veľké rozdiely medzi členmi EÚ a medzi jednotlivými regiónmi, zároveň variant delta zvyšuje počet pacientov v nemocniciach. "povedal Poklukar. Podľa neho musí ísť o prístup založený na solidarite a šírení osvedčených postupov.Poklukar opísal situáciu v Slovinsku, kde tiež mnoho ľudí očkovaniu neverí. Úrady sa podľa neho snažia o individuálny prístup k občanom, ktorí majú možnosť vybrať si z viacerých typov vakcín. Zdravotníci a mobilné očkovacie tímy chodia po krajine a navštevujú aj odľahlé končiny a najchudobnejšie sociálne skupiny s nízkou mierou zaočkovanosti. Ľudia nie sú odkázaní len na on-line registráciu, majú možnosť navštíviť očkovacie centrá aj bez dohodnutého termínu. Na každom vstupe do krajiny sú k dispozícii informácie o možnostiach testovania a očkovania a nemocnice majú povinnosť preveriť, či pacienti s iným typom chorôb už boli zaočkovaní proti COVID-19. Ak nie, zdravotníci im vysvetlia, prečo je pre nich vakcinácia výhodná." vyzval Poklukar a dodal, že je to dôležité pre fungovanie ekonomiky, školstva a celej spoločnosti. "" konštatoval.