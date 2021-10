V Rakúsku pokračoval súd so súkromným detektívom z kauzy Ibiza

Sankt Pölten 13. októbra (TASR) - Na súde v rakúskom meste Sankt Pölten v stredu pokračoval proces so súkromným detektívom Julianom Hessenthalerom, ktorý údajne zhotovil video o kauze Ibiza. Tá v roku 2019 viedla k pádu rakúskej vlády. Hessenthaler čelí obvineniam z distribúcie kokaínu. Informovala o tom agentúra APA.



Hessenthaler podľa obvinení rozpredal 1,25 kilogramu kokaínu. Týchto trestných činov sa dopustil v období rokov 2017-18 v okolí holandského mesta Haag i v Rakúsku. Tým chcel podľa obžaloby riešiť svoju finančnú situáciu a zbaviť sa dlhov.



Tento detektív sa pred súd po prvý raz postavil ešte 8. septembra. V stredu (13. októbra) bolo na programe vypočúvanie ďalších svedkov.



Hessenthalera zadržali vlani v decembri v Berlíne. Nemecké orgány ho potom vydali do Rakúska, kde mu hrozí 15 rokov väzenia.



APA uviedla, že minulý rok boli odsúdení istý muž a jedna žena, Slovenka, za zločiny spojené s drogami a držbou zbraní. Obaja mali predtým spojitosť s konaním Hessenthalera a v stredu vypovedali ako svedkovia v jeho prípade.



Vypočúvanie Slovenky bolo v prvý deň súdneho pojednávania v septembri prerušené z psychických dôvodov. V stredu (13. októbra) vypovedala oddelene od Hessenthalera. Ako dôvod uviedla strach; detektív ju predtým údajne ohrozoval pištoľou.



Vypočúvanie Slovenky podľa agentúry APA v stredu sprevádzali problémy. Jej výpoveď podľa sudcu nebola chronologická a používala striedavo Slovenčinu i Nemčinu.



Štyridsaťročný Hessenthaler obvinenia popiera. Podľa jeho právnika Olivera Scherbauma je cieľom obvinení "eliminovať" kritikov korupcie v politike.



Koaličná vláda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) kancelára Sebastiana Kurza a pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinza-Christiana Stracheho sa v roku 2019 rozpadla po zverejnení videa zhotoveného na španielskom ostrove Ibiza. Strache vo videu zo stretnutia, ktoré bolo podľa médií pripravené ako pasca, naznačuje možnosť prísunu verejných zákaziek výmenou za pomoc pri volebnej kampani. Po zverejnení videa Strache odstúpil z funkcií vicekancelára i šéfa FPÖ.



V septembri 2019 sa konali nové parlamentné voľby, ktoré priniesli návrat kancelára Kurza. Jeho ľudovci vytvorili koaličnú vládu so Zelenými.



Strache dostal koncom augusta 15-mesačný podmienečný trest odňatia slobody za korupciu - išlo o jedno z vyšetrovaní vyplývajúcich z kauzy Ibiza. Strache sa voči rozsudku odvolal.