Pokračoval súdny proces s obvinenými z vraždy novinára Chášukdžího

Na archívnej snímke saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán. Foto: TASR/AP

Istanbul 23. novembra (TASR) - Na súde v Istanbule v utorok pokračoval proces s 26 občanmi Saudskej Arábie podozrivými z vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Súd sa koná v ich v neprítomnosti. Informovala o tom agentúra Reuters.Súdny proces s týmito 26 osobami sa začal ešte v roku 2020. Čelia rôznym obvineniam v spojitosti s vraždou novinára.Saudskoarabský súd v septembri 200 vyniesol konečný verdikt v procese s ôsmimi osobami podozrivými zo zapojenia do vraždy Chášukdžího. Ich mená však nezverejnili.Istanbulský súd v utorok turecké ministerstvo spravodlivosti požiadal, aby od Saudskej Arábie listom vyžiadalo mená osôb, ktoré už boli odsúdené v Saudskej Arábii – aby neboli potrestané dvakrát.Erol Önderoglu z organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) povedal, že spravodlivosť nemôže byť v súdnom procese naplnená, ak nebude zahŕňať saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána.povedal. Súdny proces sa podľa jeho slov blíži kNapätie medzi Tureckom a Saudskou Arábiou, ktoré vzniklo po Chášukdžího vražde, viedlo k neoficiálnemu bojkotu tureckého tovaru v Saudskej Arábii, píše Reuters. Tieto dve krajiny však v súčasnosti pracujú na normalizácii vzájomných vzťahov.Chášukdží bol známym a otvoreným kritikom saudskoarabského vedenia a pravidelne písal pre denník Washington Post. Zavraždil ho 2. októbra 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule tím agentov vyslaných zo Saudskej Arábie.Telo novinára sa nikdy nenašlo. Saudská Arábia najprv rozhodne odmietala, že by išlo o atentát, do ktorého by bola zapletená, neskôr tvrdila, že vraždu vykonali saudskoarabskí agenti, ktorí konali na vlastnú päsť.