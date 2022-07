Pokračovali hromadné protesty proti kompromisu s Bulharskom

Skopje 7. júla (TASR) - Tisícky ľudí sa sa v noci na štvrtok zúčastnili na protestoch v Severnom Macedónsku proti Francúzskom navrhovanému kompromisu o ukončení sporu tejto krajiny s jej susedom Bulharskom, ktoré blokuje vstup Skopje do EÚ. Demonštrácie pokračovali nepretržite už piaty deň, informovala agentúra AP.



Separátne incidenty sprevádzané násilím vypukli po tom, čo skupina ľudí do protestujúcich začala hádzať kamene, stoličky a fľaše. Jedného 40-ročného muža zadržali, keď počas pochodu demonštrantov k sídlu severomacedónskeho ministerstva zahraničných vecí strieľal zo zbrane do vzduchu, uviedla tamojšia polícia. K zraneniam osôb nedošlo, hoci policajti na mieste našli nábojnice.



Severomacedónsky opozičný líder Hristijan Mickoski a vládnuci sociálni demokrati narýchlo zvolali tlačové konferencie, na ktorých sa navzájom obviňovali zo spôsobovania takýchto incidentov v záujme politických ziskov. Mikoski, ktorý sa na protestoch zúčastnil, zverejnil na Facebooku fotografiu muža mieracieho s pištoľou a tvrdil, že ho tento muž chcel zabiť.



Pri demonštráciách, ku ktorým došlo v noci na stredu, utrpelo zranenia 47 policajtov, pričom stav dvoch z nich bol vážny, uviedli policajné zdroje.



Od zverejnenia francúzskeho návrhu na kompromisné riešenie sporu so susedným Bulharskom protestujú v Severnom Macedónsku od víkendu tisícky ľudí. Tamojší premiér Dimitar Kovačevski útoky na políciu odsúdil s tým, že násilie nemožno ospravedlniť.



Bulharsko trvá na tom, aby Severné Macedónsko oficiálne uznalo, že jeho jazyk má bulharské korene, uznalo bulharskú menšinu a prestalo s "nenávistnými prejavmi" voči Bulharsku.



Severné Macedónsko je kandidátom na členstvo v EÚ už 17 rokov. V roku 2020 dostalo "zelenú" na začatie prístupových rokovaní, avšak dátum ich začiatku nebol stanovený. Mnohí v krajine sa domnievajú, že prijatie návrhu by znamenalo podkopanie ich národnej identity. Vláda i severomacedónsky prezident Stevo Pendarovski už francúzsky návrh podporili.