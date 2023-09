Pokračovalo súdne pojednávanie v kauze zrážky osobných lodí na Dunaji

Budapešť 18. septembra (TASR) - Na Peštianskom ústrednom krajskom súde pokračovalo v pondelok súdne pojednávanie v kauze tragickej zrážky osobných lodí v Budapešti, ktorá si v roku 2019 vyžiadala 28 obetí na životoch. Obhajca ukrajinského kapitána výletnej lode Viking Sigyn Jurija C., obvineného zo spôsobenia zrážky, žiadal súd o oslobodenie svojho mandanta od viny, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server magyarnemzet.hu



Obhajca Gábor M. Tóth žiadosť o zbavenie viny Jurija C. od obvinení z ohrozenia lodnej dopravy z nedbanlivosti s následkom hromadnej nehody a trestného činu 35-násobného neposkytnutia pomoci odôvodnil nedostatkom dôkazov.



Tóth pritom v obhajobe viackrát naznačil, že za zrážku mohol maďarský kapitán malej vyhliadkovej lode Hableány, ktorý sa sám stal obeťou nehody. Podľa neho totiž kapitán Hableányu nedodržal plavebný poriadok, nemal sa plaviť dráhou, akou sa plavil, a navyše nedal prednosť.



Jurij C. vo výpovedi z 5. septembra tvrdil, že vyhliadkovú loď nevidel a myslel si, že loď narazila do naplaveného dreva. Keď sa dozvedel, že bola potopená malá osobná loď, zostal v šoku a sám požiadal o vystriedanie druhým dôstojníkom.



Ukrajinský kapitán je v domácom väzení už štvrtý rok. Je obvinený z ohrozenia vodnej dopravy z nedbanlivosti s následkom hromadnej nehody a trestného činu 35-násobného neposkytnutia pomoci. Hrozí mu trest odňatia slobody na najmenej desať rokov.



Vyhliadková loď Hableány sa plavila večer 29. mája 2019 s 33 Kórejčanmi a dvojčlennou posádkou na palube. Nehodu medzi piliermi Margitinho mosta prežili iba siedmi turisti. Z 28 obetí vrátane dvojčlennej maďarskej posádky sa stále nenašlo telo 40-ročnej ženy, a to ani po intenzívnom pátraní na viacerých úsekoch Dunaja.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)