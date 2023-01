Pokračuje druhé kolo prezidentských volieb v Česku

Praha 28. januára (TASR) - V Česku v sobotu pokračuje druhé kolo prezidentských volieb. Volebné miestnosti sa otvorili o 8.00 h, voliči môžu svoj hlas odovzdať do 14.00 h. Výsledky by mali byť známe popoludní, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Obaja prezidentskí kandidáti – Petr Pavel aj Andrej Babiš – a tiež najvyšší ústavní činitelia odovzdali svoje hlasy už v piatok, počas prvého volebného dňa. Všetci vyzvali občanov, aby prišli k voľbám a vyjadrili tak svoj názor. Zhodli sa na tom, že volebná účasť bude zrejme vysoká, ako to naznačovali aj predvolebné prieskumy.



S počítaním hlasov začnú okrskové komisie hneď po 14.00 h. Hlasy odovzdané v prezidentských voľbách bývajú zrátané zo všetkých typov volieb najrýchlejšie. "Z minulosti vieme, že pri prezidentských voľbách sú dáta z 90 percent všetkých volebných okrskov sčítané v druhom kole už okolo 15.30 h. Je to veľmi rýchle," povedal hovorca Českého štatistického úradu (ČSÚ) Jan Cieslar.



Nového českého prezidenta môže vyberať 8,3 milióna oprávnených voličov. Svoj hlas okrem výnimočných prípadov musia odovzdať v jednej z viac než 14.800 volebných miestností. Ďalších 110 sa nachádza v zahraničí.



Podľa ČSÚ sa na realizácii volieb podieľa približne 100.000 ľudí a výdavky na ne dosahujú okolo 800 miliónov českých korún (viac ako 33 miliónov eur).



Česi si hlavu štátu vyberali priamo zatiaľ iba dvakrát. V oboch voľbách zvíťazil Miloš Zeman – v roku 2013 získal 54,8 percenta hlasov a o päť rokov neskôr 51,36 percenta.