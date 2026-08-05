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Pokračuje pátranie po telách mŕtvych horolezcov na hore Broad Peak

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Člen rodiny vzlyká a zároveň drží minútu ticha pred zapálením sviečok na pamiatku horolezcov, ktorí vo štvrtok zahynuli pri lavíne na pakistanskom Broad Peaku v Káthmandu v Nepále v utorok 4. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Pátracie tímy už lokalizovali pozostatky ôsmich horolezcov a v sobotu z hory zniesli najmenej tri telá, uviedli miestni predstavitelia.

Autor TASR
Islamabad 4. augusta (TASR) - Pakistanský pátrací tím aj v utorok pokračoval v pátraní po telách horolezcov, ktorí zahynuli pri pokuse o výstup na 12. najvyššiu horu sveta Broad Peak v pohorí Karakoram. V priebehu dňa pre zlé počasie nemohli vzlietnuť vrtuľníky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Desiatich horolezcov z Nepálu, Ománu, Pakistanu, Číny, Veľkej Británie a Spojených štátov zmietla vo štvrtok lavína v oblasti Gilgit-Baltistan, čo Pakistanský horolezecký klub označil za jednu z najsmrteľnejších horolezeckých katastrof v krajine. Zahynul aj renomovaný nepálsky horolezec Nirmal Purdža.

Pátracie tímy už lokalizovali pozostatky ôsmich horolezcov a v sobotu z hory zniesli najmenej tri telá, uviedli miestni predstavitelia.

Pakistanský minister zahraničných vecí Ishák Dár v utorok vyjadril sústrasť rodinám obetí. „Úprimnú sústrasť vyjadrujem pozostalým rodinám, ako aj vládam a obyvateľom Číny, Nepálu, Ománu, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov,“ uviedol v príspevku na X.

Horolezecké nešťastia sú v severnom Pakistane bežné kvôli lavínam, padajúcemu ľadu a skalám, extrémnej nadmorskej výške a rýchlo sa meniacemu počasiu. Minulý rok zahynul počas zostupu z K2, druhej najvyššej hory sveta v severnom Pakistane čínsky horolezec, ktorého zasiahli padajúce kamene.

Pozostatky horolezcov z vysokých nadmorských výšok sa zvyčajne vyzdvihujú na žiadosť ich rodín a vlád. Ak rodina odmietne záchrannú akciu, pozostatky zostávajú na mieste, kde horolezec zahynul.
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