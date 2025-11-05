Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pokračuje schôdza snemovne ČR, na programe je voľba predsedu

Na snímke Tomio Okamura. Foto: TASR/Michal Svítok

Schôdza sa začala minútou ticha za zomrelého kardinála Dominika Duku.

Autor TASR
Praha 5. novembra (TASR) - Českí poslanci sa v stredu opäť zišli v dolnej komore parlamentu (PSP), kde pokračuje jej ustanovujúca schôdza, ktorá bola v pondelok prerušená. Na programe majú okrem iného voľbu predsedu a podpredsedov. Hnutie STAN pred začiatkom schôdze vyzvalo poslancov hnutia ANO, aby v tajnej voľbe nehlasovali za predsedu SPD, ktorý je spoločným nominantom vznikajúcej koalície na najvyšší post snemovne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Schôdza sa začala minútou ticha za zomrelého kardinála Dominika Duku. Potom dodatočne zložil poslanecký sľub končiaci minister zdravotníctva Vlastimil Válek. Poslanci následne pokračovali ďalším bodom programu, ktorým bolo ustanovenie mandátového a imunitného výboru. Po prestávke zložili sľub traja náhradníci za poslancov hnutia ANO, ktorí sa v pondelok vzdali mandátu. Potom prišiel na rad bod voľby predsedu. Okrem Okamuru na šéfa dolnej komory kandiduje aj Jan Bartošek z KDU-ČSL, ktorý bol v uplynulom volebnom období jej podpredsedom. V snemovni sa v stredu objavili plagáty ľudovcov s heslom „Jan Bartošek do čela snemovne“ a „Voľte podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.

Hnutie STAN pred začiatkom schôdze vyzvalo poslancov hnutia ANO, aby Okamuru za predsedu snemovne nevolili. Jeho nomináciu STAN považuje za „národnú aj medzinárodnú hanbu“. Predseda hnutia a súčasný minister vnútra Vít Rakušan uviedol, že ak za šéfa PSP nebude zvolený Bartošek, malo by do druhého kola nominovať svojho kandidáta hnutie ANO a toho by mohli podporiť aj strany končiacej vlády. Síce sa poslanci vznikajúcej koalície zaviazali podpisom dodatku koaličnej zmluvy dodržiavať všetko, čo z nej vyplýva vrátane voľby predsedu PSP, ktorý podľa dohody pripadol hnutiu SPD, voľba je tajná, a tak nebude možné zistiť, kto by zaňho prípadne nehlasoval.

V kuloároch sa medzi poslancami a novinármi šíria rôzne verzie toho, ako by voľba mohla prebiehať. Podľa niektorých politikov je možné, že v stredu predseda snemovne zvolený nebude, pretože poslanci končiacej koalície plánujú schôdzu obštruovať do nočných hodín. Zároveň sa snažia presvedčiť tých poslancov ANO, ktorí nie sú úplne stotožnení s Okamurom na poste šéfa PSP, aby ho nevolili. Podľa iných je možný aj scenár, že by nebol zvolený v prvom kole, čím by on aj vznikajúca vláda utrpeli určitú reputačnú stratu.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
