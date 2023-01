Pokračuje súd s Babišom, vypovedať by mali znalci aj obžalovaní

Praha 4. januára (TASR) - V stredu pokračuje súdne konanie s českým expremiérom a predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom v dotačnej kauze Čapí hnízdo. Vypovedať by mali znalci, ktorí pre obhajobu vypracovali posudky a následne aj obaja obžalovaní, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Do budovy Mestského súdu v Prahe dorazili obžalovaní expremiér Andrej Babiš a bývalá manažérka spoločnosti Farma Čapí hnízdo Jana Nagyová.



Na poslednom pojednávaní 19. decembra obhajoba preložila súdu dva posudky z odboru ekonómie, ktoré sudca Jan Šott akceptoval. Týkajú sa problematiky vymedzovania konkurenčných výrobkov a služieb a riešia tiež otázku malých a stredných podnikov, čo je pre prípad kľúčové.



Obhajoba zároveň požiadala o výsluch znalcov, ktorí posudky vypracovali. Sudca preto konanie odročil na januárové termíny, čím sa celý proces zdržal. Pôvodne sa predpokladalo, že by záverečné reči mohli zaznieť ešte pred Vianocami.



Následne by mali poskytnúť doplňujúce výpovede obaja obžalovaní. Bývalý premiér svoj zámer vypovedať avizoval ešte v decembri. Zatiaľ riadnu výpoveď od začiatku súdneho procesu neposkytol. V septembri len predniesol úvodnú reč a na otázky súdu a štátneho zástupcu odmietol odpovedať.



Po ich výpovediach by už mali zaznieť záverečné reči. Je otázne, či bude rozsudok vynesený do prvého kola prezidentských volieb, v ktorých Andrej Babiš kandiduje. Ak by zvíťazil a stal sa prezidentom, získal by tým imunitu, čím by sa vyhol ďalšiemu súdnemu procesu.



Bývalý český premiér Babiš je v kauze Čapí hnízdo obžalovaný z napomáhania k dotačnému podvodu s cieľom získať takmer 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra a z poškodenia finančných záujmov EÚ. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Okrem neho je v prípade obžalovaná aj bývalá manažérka Jana Nagyová. Podľa obžaloby Babiš a Nagyová účelovo tajili, že skutočným žiadateľom o dotáciu je koncern Agrofert.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)